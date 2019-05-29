Лига Европы. «Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл турнир 

«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 4:1, полузащитник Эден Азар забил два гола.

Для «Челси» это вторая победа в ЛЕ в истории. Впервые лондонский клуб победил в турнире в 2013 году.

Лига Европы. Финал

Челси (Англия) – Арсенал (Англия) – 4:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Жиру, 49; 2:0 – Педро, 60; 3:0 – Азар (с пенальти), 65; 3:1 – Ивоби, 69; 4:1 – Азар, 72.

«Челси»: Кепа, Жоржиньо, Канте, Азар (Дзаппакоста, 89), Педро (Виллиан, 71), Ковачич (Ковачич, 76), Жиру, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Эмерсон.

«Арсенал»: Чех, Сократис, Косиельни, Лаказетт, Озил (Уиллок, 77), Торрейра (Ивоби, 66), Обамеянг, Мэйтленд-Найлс, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Джака.

Предупреждения: Педро, 56; Кристенсен, 68 – нет.

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