Лига Европы. «Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл турнир 

При такой в общем то равной игре ,второй мяч в ворота Арсенала ,стал приговором.
«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 4:1, полузащитник Эден Азар забил два гола.
Для «Челси» это вторая победа в ЛЕ в истории. Впервые лондонский клуб победил в турнире в 2013 году.
Лига Европы. Финал
Челси (Англия) – Арсенал (Англия) – 4:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Жиру, 49; 2:0 – Педро, 60; 3:0 – Азар (с пенальти), 65; 3:1 – Ивоби, 69; 4:1 – Азар, 72.
«Челси»: Кепа, Жоржиньо, Канте, Азар (Дзаппакоста, 89), Педро (Виллиан, 71), Ковачич (Ковачич, 76), Жиру, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Эмерсон.
«Арсенал»: Чех, Сократис, Косиельни, Лаказетт, Озил (Уиллок, 77), Торрейра (Ивоби, 66), Обамеянг, Мэйтленд-Найлс, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Джака.
Предупреждения: Педро, 56; Кристенсен, 68 – нет.
Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул