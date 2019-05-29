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    Лига Европы. «Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл турнир 

    «Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 4:1, полузащитник Эден Азар забил два гола.

    Для «Челси» это вторая победа в ЛЕ в истории. Впервые лондонский клуб победил в турнире в 2013 году.

    Лига Европы. Финал

    Челси (Англия) – Арсенал (Англия) – 4:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жиру, 49; 2:0 – Педро, 60; 3:0 – Азар (с пенальти), 65; 3:1 – Ивоби, 69; 4:1 – Азар, 72.

    «Челси»: Кепа, Жоржиньо, Канте, Азар (Дзаппакоста, 89), Педро (Виллиан, 71), Ковачич (Ковачич, 76), Жиру, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Эмерсон.

    «Арсенал»: Чех, Сократис, Косиельни, Лаказетт, Озил (Уиллок, 77), Торрейра (Ивоби, 66), Обамеянг, Мэйтленд-Найлс, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Джака.

    Предупреждения: Педро, 56; Кристенсен, 68 – нет.

    Результаты Лиги Европы

    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

    Источник: «Бомбардир»

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    29.05.2019 23:51
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 мая 2019, 13:02

      При такой в общем то равной игре ,второй мяч в ворота Арсенала ,стал приговором.

      11
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 30 мая 2019, 11:07

      Так показалос, что Челси не на 100% играл и даже этого хватило, что б выиграть у Арсенала.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 30 мая 2019, 10:55

      У Арсенала тренер не подобающей квалификации и видимо нет взаимопонимания с игроками. Вот вам и результат...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Muboraksho 30 мая 2019, 12:18

      Что ты знаешь о его квалификации, если он ЛЕ выигрывал 3 раза подряд?

      7
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      ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > Леха из Твери 30 мая 2019, 13:32

      Извини Леха, я этого действительно не знал, но эмоционально отреагировал на последний матч с Челси. Может он действительно выдающийся тренер, будем следит за футбольными событиями и посмотрим чего добьется Арсенал в следующем году.

      1
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 30 мая 2019, 10:44

      Арсенал не показал ничего, Валенсия играла бы лучше.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 30 мая 2019, 09:23

      Эх, если бы всякие спартачки с лохомотами приносили очки в копилку рейтинга УЕФА, то Краснодар бы играл в группе ЛЧ.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +357

      vavilon69 30 мая 2019, 08:47

      ЧЕЛСИ ! С победой !!!

      1
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 30 мая 2019, 08:36

      За Челси болел Хотабыч.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 30 мая 2019, 08:25

      А с Мхитаряном в составе не проиграли бы)

      1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > BRO_football 30 мая 2019, 08:27

      Возможно... Встряска Арсеналу нужна. Состав пора ротировать!

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > Дима Цэ 30 мая 2019, 10:57

      Начиная с головы. т.с. с тренерского состава...

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 30 мая 2019, 08:24

      Глупо было выбирать такую страну для финала... Не в обиду стороне приема финала!
      Действительно, атмосфера была совсем не той, которой должна быть((

      Итог такой, Сарри закончил сезон не на такой уж и плохой ноте!!

      3
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 30 мая 2019, 08:16

      Ощущение такое после вчерашнего матча, будто команды играли на каком то второстепенном (третьестепенном) турнире. Убогий стадион, убогие болельщики, убогое нудное комментирование, и футбол тоже. Все таки нужно было переносить финал в другую страну.

      9
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > neveldomha 30 мая 2019, 08:43

      то есть в том что команды не играли виноват стадион и страна проведения??? что за бред???

      4
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > Dizayner 30 мая 2019, 10:23

      Финал ЛЕ - это праздник, а вчера казалось что играли финалисты кубка Матч ТВ в Катаре. Хотя там было повеселее.
      Футбол - это зрелище, которого меня, лично, вчера лишили. Бред - не видеть очевидного и отрицать очевидное. Если по аналогии, то по вашему мнению восприятие пищи не должно зависеть от места, в котором вы кушаете, будь то изгаженная забегаловка или приличная кафешка?
      И я уверен в том, что игроки Арсенала, как и Челси не почувствовали этот самый "праздник" именно из-за атмосферы стадиона и страны.

      3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > neveldomha 30 мая 2019, 10:43

      болельщики вели себя также как и всегда - гуляли, развлекались, пили, все как обычно, откуда такое мнение? были среди болельщиков?? я единственного не могу понять - почему нашу страну представляют как какое то сборище варваров? что не так с Азербайджаном и Баку в частности? что мы вам сделали? не хочу повторяться про ежегодные ивенты, которые у нас тут проводятся, честно говоря надоело уже кому-то что-то доказывать. окей, не нравится, ваше право, насильно никто сюда не зазывает. но я то знаю, что тут у нас все иначе, можете узнать у любого туриста, пилота формулы 1, любого спортсмена который приезжает сюда на соревнование

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > neveldomha 30 мая 2019, 10:59

      Ну да. Даже в Краснодаре или в Уфе или в Казане болельщики болели бы по активнее...

      1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Dizayner 30 мая 2019, 11:21

      Дружище, никто ничего против вашей страны не имеет!

      Вопрос выбора. Понятно для чего выбрали Баку, популизация и т.п.
      Вопрос зрелищности, боления, атмосферы, акустики, безумных фанов... Могу сказать, что и в России эта культура развита не везде (Зенит,Спартак, ЦСКА и, наверное, все). Когда играет наша сборная, нет единства на трибунах (сравнить опять же с Англией и Южно-Американскими болелами))

      Я к Англосаксам отношусь гораздо хуже, чем к народам из бывшего СНГ...

      Согласись, что Англия, Франция, Италия, Голландия, Германия, Испания - вот те страны, где финал будет интереснее, согласно тому, что я высказал ранее.

      То, что Азербайджан развит, никто не спорит. Но не футбол, чувак)))

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Dizayner 30 мая 2019, 11:23

      Нет просто антураж не соответствовал. Камеры расположены под очень странным углом обзора, само поле ооооооочень далеко от трибун всё это очень влияет на общее впечатление... Действительно странный выбор Уефа для проведения финала...

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > АртурZaСМ 30 мая 2019, 11:30

      вот на главной странице есть тема самый дорогой стадион мира, и т.д, посмотрите на этот стадион и скажите мне что там все правильно и как надо, смотрите как он расположен далеко от болельщиков, разве нет?большие стадионы почти все такие и неважно где ты располагаешь камеру, кстати о камерах - их было 46 всего, а вот как их устанавливают и где тут уж извините, не мы виноваты, а те кто владеет правом на трансляцию

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Дима Цэ 30 мая 2019, 11:31

      ну так вот чтобы эта самая культура развивалась нужны такие толчки, разве нет?

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Dizayner 30 мая 2019, 11:51

      Нужны)) но ты ведь понимаешь, что каждый хочет, чтобы было все сразу и красиво)))

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Дима Цэ 30 мая 2019, 12:04

      это да, что есть то есть не отрицаю. но все скидывать на страну и город я думаю неправильно в конечном итоге. ни одна страна я думаю, не захочет чтобы о ней отзывались негативно после того или иного мероприятия))

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Dizayner 30 мая 2019, 12:19

      Согласен!

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