Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в финале

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» по пенальти в финале Кубка Англии – 4:3. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 0:0.

В составе «Челси» удары не реализовали Давид Луис и Жоржиньо. У «Сити» – Лерой Сане.

Кубок английской лиги. Финал

Манчестер Сити – Челси – 0:0 (4:3 по пенальти)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Ляпорт (Компани, 46), Отаменди, Уокер, Фернандиньо (Данило, 91), Давид Силва (Гюндоган, 79), Де Брюйне (Сане, 86), Силва, Стерлинг, Агуэро.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Баркли (Лофтус-Чик, 89), Виллиан (Игуаин, 95), Азар, Педро (Хадсон-Одои, 79).

Предупреждения: Луис, 30; Рюдигер, 72; Жоржиньо, 89 – Фернандиньо, 58; Отаменди, 90+2.

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Результаты Кубка английской лиги

Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги