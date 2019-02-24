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    Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в финале

    «Манчестер Сити» обыграл «Челси» по пенальти в финале Кубка Англии – 4:3. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 0:0.

    В составе «Челси» удары не реализовали Давид Луис и Жоржиньо. У «Сити» – Лерой Сане.

    Кубок английской лиги. Финал

    Манчестер Сити – Челси – 0:0 (4:3 по пенальти)

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Ляпорт (Компани, 46), Отаменди, Уокер, Фернандиньо (Данило, 91), Давид Силва (Гюндоган, 79), Де Брюйне (Сане, 86), Силва, Стерлинг, Агуэро.

    «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Баркли (Лофтус-Чик, 89), Виллиан (Игуаин, 95), Азар, Педро (Хадсон-Одои, 79).

    Предупреждения: Луис, 30; Рюдигер, 72; Жоржиньо, 89 – Фернандиньо, 58; Отаменди, 90+2.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2019 22:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 13:54

      Как и ожидалось ,получилась упорнейшая борьба. Ман Сити повезло больше.

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      Рейтинг: +259

      professor13 24 февраля 2019, 22:44

      Сегодня больше повезло Сити,Челси лучше менять тренера ситуация у Сари вышла из под контроля,но всё ровно за результат отвечает тренер,Кэпа проявил не уважение не только к Сари но и к Кабальеро,это было не красиво

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 24 февраля 2019, 22:21

      Ну повезло больше Шити, ничего более.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 24 февраля 2019, 22:20

      И Сарри называет себя тренером, который не может поменять вратаря, а теперь свалить все на Кепу и скорее всего следующею игру испанец начнет на лавке

      5
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Skull_Boy 24 февраля 2019, 22:30

      Скорее сарри выгонят) за те бабки которые за него отдали он должен играть без замен

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > BlackMurder 24 февраля 2019, 22:46

      никто никому ничего не должен. играют сильнейшие, а не в порядке трансферной стоимости. это вы РПЛ пересмотрели. Даже, если Кепа на следующий матч выйдет в сонове, Сарри его просклоняет по полной в личной беседе, а может и при всех на базе клуба.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Cules2013 25 февраля 2019, 08:05

      Я не смотрю рпл

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