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    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги


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    Голосов: 6
    24.02.2019 22:29
    Скучный матч с веселым концом.

    В матче, от которого ждали боевика (как, например, был в той игре, когда был разгром) не произошло практически ничего интересного. Команды благополучно дотянули до дополнительного времени, под конец добавленной тридцатиминутки Кепа поругался с Сарри, а в серии пенальти победил «Сити». «Бомбардир» подводит итоги встречи, в которой футболисты затягиванием времени могли довести до анафилактического шока всех фанатов резких стеночек и забеганий.

    1. Азар был хорош. Пожалуй, это одна из немногих игр, когда Сарри отодвинул бельгийца поближе к атаке, доверил ему полную свободу действий, и Азар не подвел. За первый тайм он организовал 3 прохода, один из которых завершился ударом. За второй – еще два. Азар часто забегал в чужую штрафную, накручивал соперников и создавал моменты для партнеров (пример – прострел на Рюдигера, который перехватил Эдерсон). Единственный минус, за который Азару можно предъявить – он слишком увлекается, накручивая соперника. Единственный удар в первой половине встречи можно было превратить в голевую передачу, но он зачем-то пробил в защитников. Во втором тайме он не заметил Виллиана. В дополнительное время пытался ассистировать Игуаину, но так и не нашел общий язык с нападающим.

    2. VAR неплохо сработала. Во втором тайме Агуэро забил гол, но судья отменил его. Причина связана с тем, что небольшая часть стопы нападающего находилась в офсайде.

    3. Повторение разгрома не получилось. К 25-й минуте этой встречи на табло горели нули. В матче, когда «Сити» разодрал Сарри, к этому же времени Гвардиола отпраздновал уже 4 гола.

    В самом начале встречи складывалось ощущение, что «Сити» ждет, когда «Челси» раскроется, и начнет атаковать. Лондонцы же не спешили с атаками. «Манчестер» погнал в атаку где-то в середине первого тайма, но команде Гвардиолы элементарно не хватало финального удара. В итоге клубы просто снизили темп и довели матч до серии пенальти. Довольно классическая развязка побочного футбольного турнира Англии.

    4. Канте в очередной раз сыграл просто великолепно. У «Сити» было пять проходов через центр. Три из них завершились неудачей, потому что развивались через Канте. Полузащитнику очень нелегко пришлось в этой встрече. Фернандиньо выманивал его на чужую половину поля, из-за чего Канте дважды потерял позицию. В то же время, он всегда вовремя возвращался в оборону. Канте совершил три чистых отбора. Самый показательный – когда Бернарду Силва был готов ворваться в штрафную «Сити», но Канте заблокировал этот проход грамотным подкатом.

    5. «Саррибол», который болельщики «Челси» так сильно ненавидят, практически сработал. Благодаря куче передач, плавному переходу из обороны в атаку «Челси» довел матч до серии пенальти. За 120 минут игрового времени «Челси» сделал 422 передачи (82% из них были успешными). Для сравнения: в прошлом матче, когда «Сити» порвал «Челси», точность передач команды Сарри была лишь 67%.

    6. «Манчестер Сити» впервые в своей истории защитил трофей.

    7. Под конец встречи Кепа устроил спектакль. Кипер свалился, всеми жестами показывал на то, что ему нужна замена. А как только Сарри приготовился выпускать на поле Кабальеро, Кепа отказался уходить с поля. Сарри и Дзола жестикулировали вратарю сесть на скамейку, но Кепа в итоге остался на поле. Маурицио Сарри взбесился с этой сцены, ушел в подтрибунное помещение, но сразу же вернулся.

    Журналист BBC Фил Макналти подслушал разговор лондонцев перед серией пенальти и написал, что Дзола сказал ему: «Если бы я был тобой, то вытащил бы все удары».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Squawka
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 26 февраля 2019, 09:11

      Если бы на поле были бы Терри и Лемпард они бы его за шкаврник вышвырнули *******

      0
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      Рейтинг: +61

      bob2-77 25 февраля 2019, 18:07

      Кепа подписал себе приговор-ЛАВКА.Если, конечно, Сарри не уволят.

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2019, 16:16

      Кепа придурок, такие разрушают команды.

      0
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 25 февраля 2019, 07:23

      Кепа молодой, горячий, но осуждать я его не могу. Сарри не тянет, он должен быть непререкаемым авторитетом.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 февраля 2019, 22:34

      Сити молодцы, ставил на них. Правда думал, что победа будет хоть и сложной, но в основное время. При Пепе победа в серии пенальти в кубковом матче - это уже классика жанра.
      Игра в целом была весьма посредственной. Особенно хотелось бы отметить, что игроки обеих команд разучились делать точные навесы. Англия, блин.
      На мой взгляд, Зинченко был одним из лучших на поле. Молодец.

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      Рейтинг: +223

      Cupota > Cules2013 25 февраля 2019, 08:24

      "Ставил на них" = "проиграл", чем же они молодцы?!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Cupota 25 февраля 2019, 09:05

      та не деньги ставил, а так просто. понимаю, что сейчас это просто нереальное событие))) нужно обязательно в какой-то задроченный бет что-то там вкинуть

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