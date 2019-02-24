Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

Скучный матч с веселым концом.

В матче, от которого ждали боевика (как, например, был в той игре, когда был разгром) не произошло практически ничего интересного. Команды благополучно дотянули до дополнительного времени, под конец добавленной тридцатиминутки Кепа поругался с Сарри, а в серии пенальти победил «Сити». «Бомбардир» подводит итоги встречи, в которой футболисты затягиванием времени могли довести до анафилактического шока всех фанатов резких стеночек и забеганий.

1. Азар был хорош. Пожалуй, это одна из немногих игр, когда Сарри отодвинул бельгийца поближе к атаке, доверил ему полную свободу действий, и Азар не подвел. За первый тайм он организовал 3 прохода, один из которых завершился ударом. За второй – еще два. Азар часто забегал в чужую штрафную, накручивал соперников и создавал моменты для партнеров (пример – прострел на Рюдигера, который перехватил Эдерсон). Единственный минус, за который Азару можно предъявить – он слишком увлекается, накручивая соперника. Единственный удар в первой половине встречи можно было превратить в голевую передачу, но он зачем-то пробил в защитников. Во втором тайме он не заметил Виллиана. В дополнительное время пытался ассистировать Игуаину, но так и не нашел общий язык с нападающим.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 24 февраля 2019 г.

2. VAR неплохо сработала. Во втором тайме Агуэро забил гол, но судья отменил его. Причина связана с тем, что небольшая часть стопы нападающего находилась в офсайде.

3. Повторение разгрома не получилось. К 25-й минуте этой встречи на табло горели нули. В матче, когда «Сити» разодрал Сарри, к этому же времени Гвардиола отпраздновал уже 4 гола.

В самом начале встречи складывалось ощущение, что «Сити» ждет, когда «Челси» раскроется, и начнет атаковать. Лондонцы же не спешили с атаками. «Манчестер» погнал в атаку где-то в середине первого тайма, но команде Гвардиолы элементарно не хватало финального удара. В итоге клубы просто снизили темп и довели матч до серии пенальти. Довольно классическая развязка побочного футбольного турнира Англии.

4. Канте в очередной раз сыграл просто великолепно. У «Сити» было пять проходов через центр. Три из них завершились неудачей, потому что развивались через Канте. Полузащитнику очень нелегко пришлось в этой встрече. Фернандиньо выманивал его на чужую половину поля, из-за чего Канте дважды потерял позицию. В то же время, он всегда вовремя возвращался в оборону. Канте совершил три чистых отбора. Самый показательный – когда Бернарду Силва был готов ворваться в штрафную «Сити», но Канте заблокировал этот проход грамотным подкатом.

5. «Саррибол», который болельщики «Челси» так сильно ненавидят, практически сработал. Благодаря куче передач, плавному переходу из обороны в атаку «Челси» довел матч до серии пенальти. За 120 минут игрового времени «Челси» сделал 422 передачи (82% из них были успешными). Для сравнения: в прошлом матче, когда «Сити» порвал «Челси», точность передач команды Сарри была лишь 67%.

6. «Манчестер Сити» впервые в своей истории защитил трофей.

7. Под конец встречи Кепа устроил спектакль. Кипер свалился, всеми жестами показывал на то, что ему нужна замена. А как только Сарри приготовился выпускать на поле Кабальеро, Кепа отказался уходить с поля. Сарри и Дзола жестикулировали вратарю сесть на скамейку, но Кепа в итоге остался на поле. Маурицио Сарри взбесился с этой сцены, ушел в подтрибунное помещение, но сразу же вернулся.

Журналист BBC Фил Макналти подслушал разговор лондонцев перед серией пенальти и написал, что Дзола сказал ему: «Если бы я был тобой, то вытащил бы все удары».

twit text — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

twit text — Phil McNulty (@philmcnulty) 24 февраля 2019 г.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 24 февраля 2019 г.

twit text — ‏ً (@jensonj671) 24 февраля 2019 г.

twit text — Ciaran (@ciarancrn) 24 февраля 2019 г.

twit text — Hendrix (@Ocho_McCinco) 24 февраля 2019 г.

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