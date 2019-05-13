Компани: «Силва на 50% клоун, на 50% лидер. Когда это изменится, он может стать капитаном «Манчестер Сити»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением об одноклубнике Бернанду Силве.
«Я часто говорю ему, что она 50% клоун, на 50% лидер. Когда это соотношение изменится до 25% к 75%, он сможет стать капитаном команды.
Он очень силен. Если честно, в команде нет никого, кто заслуживал бы это чемпионство больше», – цитирует бельгийского защитника Get French Football News со ссылкой на RMC.
12-го мая команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Брайтон» (4:1) и выиграла чемпионат Англии второй раз подряд, впервые после «Юнайтед»-2008/09. Гол Компани в предпоследнем туре принес «Сити» победу над «Лестером».
- Компани в 10 сезоне за клуб забил гол и отдал ассист в 25 играх всех турниров.
- Силва перешел в июле-2017 из «Монако» за 50 миллионов евро. У хавбека 12 мячей и 13 ассистов в 50 играх.