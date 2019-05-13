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    Компани: «Силва на 50% клоун, на 50% лидер. Когда это изменится, он может стать капитаном «Манчестер Сити»

    Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением об одноклубнике Бернанду Силве.

    «Я часто говорю ему, что она 50% клоун, на 50% лидер. Когда это соотношение изменится до 25% к 75%, он сможет стать капитаном команды.

    Он очень силен. Если честно, в команде нет никого, кто заслуживал бы это чемпионство больше», – цитирует бельгийского защитника Get French Football News со ссылкой на RMC.

    12-го мая команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Брайтон» (4:1) и выиграла чемпионат Англии второй раз подряд, впервые после «Юнайтед»-2008/09. Гол Компани в предпоследнем туре принес «Сити» победу над «Лестером».

    • Компани в 10 сезоне за клуб забил гол и отдал ассист в 25 играх всех турниров.
    • Силва перешел в июле-2017 из «Монако» за 50 миллионов евро. У хавбека 12 мячей и 13 ассистов в 50 играх.

    Источник: Твиттер GFFN

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    13.05.2019 23:40
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