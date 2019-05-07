Гол Компани «Лестеру» – первый удар защитника в створ из-за пределов штрафной за пять лет

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани забил победный мяч в матче 37 тура АПЛ против «Лестера» (1:0). Бельгиец пробил из-за пределов штрафной площади.

Последний раз Компани наносил удар не из пределов штрафной в створ в декабре 2013 года. Благодаря победе над лестерцами «Сити» вышел в лидеры АПЛ.