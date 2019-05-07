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    Гол Компани «Лестеру» – первый удар защитника в створ из-за пределов штрафной за пять лет

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани забил победный мяч в матче 37 тура АПЛ против «Лестера» (1:0). Бельгиец пробил из-за пределов штрафной площади.

    Последний раз Компани наносил удар не из пределов штрафной в створ в декабре 2013 года. Благодаря победе над лестерцами «Сити» вышел в лидеры АПЛ.

    • Преимущество «Манчестер Сити» в чемпионской гонке – одно очко.
    • Манчестерцы в последнем туре сыграют с «Брайтоном».
    • В прошлом сезоне титул АПЛ достался «Манчестер Сити».

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    07.05.2019 00:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 мая 2019, 16:21

      Красивейший гол ,зашел в самый верхний угол.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 мая 2019, 10:00

      За то какой . Лестер автобус выстроил а венсан расчехлил пушку от него такой удар реально по капитански . Ветеран . Болелы ливера надеялись .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 7 мая 2019, 09:29

      Охренеть! Не прошло и 5 лет как "великий" Компани забил гол из-за пределов штрафной площади!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2019, 09:08

      судьба

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 7 мая 2019, 08:12

      Отличный удар. Но если промазал бы было лучше...

      0
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 7 мая 2019, 07:41

      неплохой так удар, на чемпионство....

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 мая 2019, 05:42

      С Ракицкого пример взял.

      1
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      Рейтинг: +157

      Rey-25 7 мая 2019, 00:28

      Зато какой...

      3
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