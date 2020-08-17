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Компани завершил карьеру футболиста

17 августа 2020, 13:10
4

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, который является играющим тренером в «Андерлехте», объявил о завершении карьеры игрока.

«Хочу полностью посвятить себя роли тренера, и мне нужно на это 100% моего времени и внимания. Вот почему я оставляю футбол. Наши амбиции остаются прежними. Хочу остаться в клубе как минимум на четыре сезона и доказать, что «Андерлехт» может играть в современный футбол, добиваясь результата», – приводит слова Компани пресс-служба клуба.

  • Компани – воспитанник «Андерлехта».
  • Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет.
  • В 2006 году Компани стал игроком «Гамбурга», а через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал 11 лет.

Источник: Официальный сайт «Андерлехта»
Бельгия. Про-Лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Андерлехт Компани Венсан
Комментарии (4)
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Garrincha58
1597659803
давно пора! травмы травмы и ещё раз травмы
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dinar7777dinar
1597660898
потрясающий защитник ! молодец что не поехал в пи дерскую ПОМОйку под названием женит ! пусть там играет великий ловрен ! все равно скоро 4 место в группе лч и джуба пешком ходит ! ))))))))
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Cules2013
1597666648
Это можно было делать уже после Сити. Венсан что-то переоценил себя - он и тренер, и игрок, и инвестор клуба. Надо как-то сузить круг деятельности для повышения качества результата. Тем более, что в своём возрасте с чрезвычайно хрустальным здоровьем он для клуба не помощник уже.
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zigbert
1597684376
К сожалению таких защитников в Ман Сити сейчас нет. Удачи ему на тренерском поприще.
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