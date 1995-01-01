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    Компани завершил карьеру футболиста

    Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, который является играющим тренером в «Андерлехте», объявил о завершении карьеры игрока.

    «Хочу полностью посвятить себя роли тренера, и мне нужно на это 100% моего времени и внимания. Вот почему я оставляю футбол. Наши амбиции остаются прежними. Хочу остаться в клубе как минимум на четыре сезона и доказать, что «Андерлехт» может играть в современный футбол, добиваясь результата», – приводит слова Компани пресс-служба клуба.

    • Компани – воспитанник «Андерлехта».
    • Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет.
    • В 2006 году Компани стал игроком «Гамбурга», а через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал 11 лет.

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    Источник: Официальный сайт «Андерлехта»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3449

      dinar7777dinar 1 час назад

      потрясающий защитник ! молодец что не поехал в пи дерскую ПОМОйку под названием женит ! пусть там играет великий ловрен ! все равно скоро 4 место в группе лч и джуба пешком ходит ! ))))))))

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      Рейтинг: +3624

      KPCCSPB > dinar7777dinar 1 час назад

      Хахаха, чурка ты вылез из подвала после 2:8, ну что, утешил гнома? За банановый дайкири.

      0
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      Рейтинг: +11107

      Garrincha58 1 час назад

      давно пора! травмы травмы и ещё раз травмы

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      Рейтинг: +2089

      Питерский князь 1 час назад

      А 4 миллиона за что, он что проституткой стал?
      =)))

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