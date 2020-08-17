Компани завершил карьеру футболиста

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, который является играющим тренером в «Андерлехте», объявил о завершении карьеры игрока.

«Хочу полностью посвятить себя роли тренера, и мне нужно на это 100% моего времени и внимания. Вот почему я оставляю футбол. Наши амбиции остаются прежними. Хочу остаться в клубе как минимум на четыре сезона и доказать, что «Андерлехт» может играть в современный футбол, добиваясь результата», – приводит слова Компани пресс-служба клуба.