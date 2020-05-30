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    The Times: Компани отказался работать в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел видеть в своем штабе бывшего капитана команды Венсана Компани.

    По информации The Times, испанский специалист лично провел переговоры с экс-футболистом, но тот отказался возвращаться в английский клуб.

    Сейчас 34-летний бельгиец является играющим тренером в «Андерлехте». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    • Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год.
    • Гвардиола ищет себе нового помощника с декабря, когда Микель Артета ушел в «Арсенал».

    Источник: The Times

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    30.05.2020 15:10
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