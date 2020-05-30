The Times: Компани отказался работать в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел видеть в своем штабе бывшего капитана команды Венсана Компани.

По информации The Times, испанский специалист лично провел переговоры с экс-футболистом, но тот отказался возвращаться в английский клуб.

Сейчас 34-летний бельгиец является играющим тренером в «Андерлехте». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.