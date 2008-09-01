«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену Компани

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Защитник «Лестера» Гарри Магуайр может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 10-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта».
В 32-х матчах сезона Магуайр забил три гола. Срок контракта истекает в июне 2023-го года, цена по Transfermarkt – 45 миллионов евро.
«Лестер» завершил сезон девятом месте. «Сити» стал чемпионом второй раз подряд – впервые в истории Премьер-лиги после «МЮ»-2008/09.
- Об интересе «горожан» в апреле писал таблоид The Sun. Сообщалось, что «Лестер» рассчитывает заработать на продаже не менее 90 миллионов фунтов.