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    «Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену Компани

    Защитник «Лестера» Гарри Магуайр может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail.

    По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 10-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта».

    В 32-х матчах сезона Магуайр забил три гола. Срок контракта истекает в июне 2023-го года, цена по Transfermarkt – 45 миллионов евро.

    «Лестер» завершил сезон девятом месте. «Сити» стал чемпионом второй раз подряд – впервые в истории Премьер-лиги после «МЮ»-2008/09.

    • Об интересе «горожан» в апреле писал таблоид The Sun. Сообщалось, что «Лестер» рассчитывает заработать на продаже не менее 90 миллионов фунтов.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      maltsew 8 минут назад

      Прогнозы футбольных матчей -> info-stavki.ru

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      Рейтинг: +560

      Джой 21 минуту назад

      ТОБИ НЕТ!

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