«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену Компани

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 26-летний англичанин – главный кандидат Хосепа Гвардиолы на замену Венсану Компани, который летом покинет клуб после 10-ти лет выступлений и станет играющим тренером «Андерлехта».

В 32-х матчах сезона Магуайр забил три гола. Срок контракта истекает в июне 2023-го года, цена по Transfermarkt – 45 миллионов евро.

«Лестер» завершил сезон девятом месте. «Сити» стал чемпионом второй раз подряд – впервые в истории Премьер-лиги после «МЮ»-2008/09.