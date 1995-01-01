«Ман Сити» интересуется защитником «Лестера» Магуайром. Его стоимость – 90 миллионов

Мир сошёл с ума.90 миллионов и не за топового игрока? Вы точно рехнулись. Месси - один. Роналду - один. Черт с ним, Ибрагимович/Неймар/Роббен/Салах. Но у вас конские ценники чуть не на каждого перспективного. Не может даже супер-пупер перспективный игрок стоить 90 миллионов. За такую цену у него в багаже должно быть несколько чемпионств в топовых чемпионатах, пара-тройка кубков ЛЧ, какое-нибудь чемпионство (Европы/Америки/Африки), статистика выше крыши, неплохо бы бутсу/мячик иметь на полке.
«Манчестер Сити» проявляет интерес к центральному защитнику «Лестера» Гарри Магуайру, сообщает The Sun.
«Лестер» хочет получить за 26-летнего футболиста 90 миллионов фунтов стерлингов. Это больше, чем в свое время «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка (75 миллионов фунтов). Трансфер голландца стал самым дорогим в истории футбола для игроков обороны.
- Контракт Магуайра рассчитан до 2023 года.
- В текущем сезоне англичанин провел за «Лестер» 29 матчей и забил три гола.