«Ман Сити» интересуется защитником «Лестера» Магуайром. Его стоимость – 90 миллионов

«Манчестер Сити» проявляет интерес к центральному защитнику «Лестера» Гарри Магуайру, сообщает The Sun.

«Лестер» хочет получить за 26-летнего футболиста 90 миллионов фунтов стерлингов. Это больше, чем в свое время «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка (75 миллионов фунтов). Трансфер голландца стал самым дорогим в истории футбола для игроков обороны.