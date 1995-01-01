Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    «Ман Сити» интересуется защитником «Лестера» Магуайром. Его стоимость – 90 миллионов

    «Манчестер Сити» проявляет интерес к центральному защитнику «Лестера» Гарри Магуайру, сообщает The Sun.

    «Лестер» хочет получить за 26-летнего футболиста 90 миллионов фунтов стерлингов. Это больше, чем в свое время «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка (75 миллионов фунтов). Трансфер голландца стал самым дорогим в истории футбола для игроков обороны.

    • Контракт Магуайра рассчитан до 2023 года.
    • В текущем сезоне англичанин провел за «Лестер» 29 матчей и забил три гола.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +792

      general.lizyukov 1 час назад

      Мир сошёл с ума.90 миллионов и не за топового игрока? Вы точно рехнулись. Месси - один. Роналду - один. Черт с ним, Ибрагимович/Неймар/Роббен/Салах. Но у вас конские ценники чуть не на каждого перспективного. Не может даже супер-пупер перспективный игрок стоить 90 миллионов. За такую цену у него в багаже должно быть несколько чемпионств в топовых чемпионатах, пара-тройка кубков ЛЧ, какое-нибудь чемпионство (Европы/Америки/Африки), статистика выше крыши, неплохо бы бутсу/мячик иметь на полке.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68286
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru