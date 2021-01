Болельщики признали Азара иконой бельгийского футбола

Полузащитник «Реала» Эден Азар признан иконой бельгийского футбола, сообщает Королевская бельгийская футбольная ассоциация.

Победителя определяли болельщики, которые выбирали лучшего из футболистов и тренеров Бельгии за 125 лет путем голосования.

Второе место занял бывший защитник «Андерлехта» Венсан Компани, третьим стал полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне.

Our fans have voted @hazardeden10 as the Ultimate Icon in 125 years of @royalbelgianfa!https://t.co/N4Ncp7oXI7 pic.twitter.com/YG3EA6T4EK