Болельщики признали Азара иконой бельгийского футбола

угадаете с одного раза, икону какого голландца каждый уважающий себя спартач вешает у кровати?)
Полузащитник «Реала» Эден Азар признан иконой бельгийского футбола, сообщает Королевская бельгийская футбольная ассоциация.
Победителя определяли болельщики, которые выбирали лучшего из футболистов и тренеров Бельгии за 125 лет путем голосования.
Второе место занял бывший защитник «Андерлехта» Венсан Компани, третьим стал полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне.
Our fans have voted @hazardeden10 as the Ultimate Icon in 125 years of @royalbelgianfa!https://t.co/N4Ncp7oXI7 pic.twitter.com/YG3EA6T4EK— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 13, 2021