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    Болельщики признали Азара иконой бельгийского футбола

    Полузащитник «Реала» Эден Азар признан иконой бельгийского футбола, сообщает Королевская бельгийская футбольная ассоциация.

    Победителя определяли болельщики, которые выбирали лучшего из футболистов и тренеров Бельгии за 125 лет путем голосования.

    Второе место занял бывший защитник «Андерлехта» Венсан Компани, третьим стал полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Королевской бельгийской футбольной ассоциации

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      alarm2 11 минут назад

      угадаете с одного раза, икону какого голландца каждый уважающий себя спартач вешает у кровати?)

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