Болельщики признали Азара иконой бельгийского футбола

Полузащитник «Реала» Эден Азар признан иконой бельгийского футбола, сообщает Королевская бельгийская футбольная ассоциация.

Победителя определяли болельщики, которые выбирали лучшего из футболистов и тренеров Бельгии за 125 лет путем голосования.

Второе место занял бывший защитник «Андерлехта» Венсан Компани, третьим стал полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне.