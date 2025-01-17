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    • Селюк – о Захаряне: «В «Сосьедаде» даже моя бабушка хет-трик бы сделала!»

    Селюк – о Захаряне: «В «Сосьедаде» даже моя бабушка хет-трик бы сделала!»

    Агент Дмитрий Селюк высказался о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

    «Мне кажется, после покупки Захаряна спортивного директора «Реал Сосьедада» уже уволили. Уж не знаю, по этому ли поводу. Но если бы я был руководителем «Сосьедада» и мне привели такого футболиста за 12 миллионов...

    Прошло полтора года! Не надо говорить, что Захарян был травмирован. Он одну голевую передачу сделал за полтора года. И это хорошее приобретение? С зарплатой ещe больше получается, то есть где-то 15 миллионов на него потратили.

    В такой команде даже моя бабушка хет-трик бы сделала! Ну хотя бы гол плюс пас можно было сделать», – сказал Селюк.

    • 21-летний Захарян не играл в этом сезоне за «Реал Сосьедад» из-за травмы, но в январе 2 раза попадал в заявку на матчи.
    • После перехода в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года он провeл 40 матчей за сансебастьянцев во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.

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    Источник: Legalbet

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    17.01.2025 09:57
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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1737098131
    моя бабушка хет-трик бы сделала!э... Моя бабушка курит трубку... и была она из "сословия" шлю х. Не любит он свою бабушку...
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    red-white fox
    1737098715
    Если любая бабушка в Сосьедаде могла бы хет-трики делать, то клуб регулярно занимал бы место Мадрида.
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    Max-Min-vkontakte
    1737103701
    одно слово - селюк))
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    neim
    1737117693
    Вот не надо лохматить бабушку ! ))).
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