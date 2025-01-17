Селюк – о Захаряне: «В «Сосьедаде» даже моя бабушка хет-трик бы сделала!»

Агент Дмитрий Селюк высказался о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.
«Мне кажется, после покупки Захаряна спортивного директора «Реал Сосьедада» уже уволили. Уж не знаю, по этому ли поводу. Но если бы я был руководителем «Сосьедада» и мне привели такого футболиста за 12 миллионов...
Прошло полтора года! Не надо говорить, что Захарян был травмирован. Он одну голевую передачу сделал за полтора года. И это хорошее приобретение? С зарплатой ещe больше получается, то есть где-то 15 миллионов на него потратили.
В такой команде даже моя бабушка хет-трик бы сделала! Ну хотя бы гол плюс пас можно было сделать», – сказал Селюк.
- 21-летний Захарян не играл в этом сезоне за «Реал Сосьедад» из-за травмы, но в январе 2 раза попадал в заявку на матчи.
- После перехода в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года он провeл 40 матчей за сансебастьянцев во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.