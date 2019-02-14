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    Daily Mail: Компани продлит контракт с «Сити» на сезон с сокращением зарплаты

    По информации Daily Mail, защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, скорее всего, подпишет новый однолетний контракт с клубом.

    Бельгиец ведет переговоры о продлении соглашение, и все стороны, включая главного тренера Хосепа Гвардиолу, хотят тщательно проработать его условия.

    Ожидается, что 32-летний футболист согласится на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Сити» еще на 12 месяцев.

    • Компани выступает за «Манчестер Сити» с 2008 года.
    • В этом сезоне защитник провел за английскую команду 14 матчей и сделал одну результативную передачу.
    • Действующий контракт Компани истекает этим летом.

    Источник: Daily Mail

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    14.02.2019 13:46
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