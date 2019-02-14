Daily Mail: Компани продлит контракт с «Сити» на сезон с сокращением зарплаты

По информации Daily Mail, защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, скорее всего, подпишет новый однолетний контракт с клубом.

Бельгиец ведет переговоры о продлении соглашение, и все стороны, включая главного тренера Хосепа Гвардиолу, хотят тщательно проработать его условия.

Ожидается, что 32-летний футболист согласится на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Сити» еще на 12 месяцев.