Daily Mail: Компани продлит контракт с «Сити» на сезон с сокращением зарплаты

По информации Daily Mail, защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, скорее всего, подпишет новый однолетний контракт с клубом.
Бельгиец ведет переговоры о продлении соглашение, и все стороны, включая главного тренера Хосепа Гвардиолу, хотят тщательно проработать его условия.
Ожидается, что 32-летний футболист согласится на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Сити» еще на 12 месяцев.
- Компани выступает за «Манчестер Сити» с 2008 года.
- В этом сезоне защитник провел за английскую команду 14 матчей и сделал одну результативную передачу.
- Действующий контракт Компани истекает этим летом.