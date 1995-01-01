Гвардиола: «Хотел бы, чтобы Компани остался в «Сити». Он один из лучших центральных защитников, которых я видел»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы центральный защитник Венсан Компани и дальше продолжал выступать за команду. Специалист назвал бельгийца одним из лучших футболистов на своей позиции.

«Хотел бы я, чтобы Компани остался в «Манчестер Сити»? Да. Он наш капитан, он провел здесь 11 лет.

В последних двух матчах мы видели – его проблема в том, что он смог сыграть лишь в одном из них. Его единственная проблема – физические травмы.

Только у Эмерика Ляпорта левая нога лучше, чем у Венсана. У каждого центрального защитника есть качество, но, без сомнения, Компани особенный. Харизма, победный дух – это невероятно. Он один из лучших центральных защитников, которых я когда-либо видел», – сказал Гвардиола.

Компани перешел в «Манчестер Сити» из Гамбурга в 2008 году.

За это время 32-летний футболист провел за английский клуб 348 матчей, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.