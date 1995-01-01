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    Гвардиола: «Хотел бы, чтобы Компани остался в «Сити». Он один из лучших центральных защитников, которых я видел»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы центральный защитник Венсан Компани и дальше продолжал выступать за команду. Специалист назвал бельгийца одним из лучших футболистов на своей позиции.

    «Хотел бы я, чтобы Компани остался в «Манчестер Сити»? Да. Он наш капитан, он провел здесь 11 лет.

    В последних двух матчах мы видели – его проблема в том, что он смог сыграть лишь в одном из них. Его единственная проблема – физические травмы.

    Только у Эмерика Ляпорта левая нога лучше, чем у Венсана. У каждого центрального защитника есть качество, но, без сомнения, Компани особенный. Харизма, победный дух – это невероятно. Он один из лучших центральных защитников, которых я когда-либо видел», – сказал Гвардиола.

    Компани перешел в «Манчестер Сити» из Гамбурга в 2008 году.

    За это время 32-летний футболист провел за английский клуб 348 матчей, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2278

      zatonn 45 минут назад

      Если Гвардиола так высказывается об игроке, значит Пеп уже поставил на нём крест, проверено!

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