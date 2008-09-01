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    Компани – «Манчестер Сити»: «Я в долгу перед вами, парни!»

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поблагодарил клуб за совместно проведенные годы.

    Сегодня «Сити» объявил об уходе 33-летнего футболиста.

    «Это клише, но это также на самом деле правда: без моих товарищей по команде я бы никогда не был здесь сегодня. Мы провели много битв вместе, бок о бок, в хорошие и плохие времена. Итак, всем вам, от команды 2008/09 годов до сегодняшних обладателей национального требла: я в долгу перед вами, парни!

    Также особое слово Пепу [главному тренеру Хосепу Гвардиоле] и персоналу клуба: вы были великолепны. Вы прошли за мной через столько трудностей, вы заставляли меня возвращаться сильнее каждый раз. Огромное спасибо», – написал Компани на своей странице в фейсбуке.

    • Бельгиец выступал за английскую команду с 2008 года.
    • За «Сити» Компани провел 360 матчей, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
    • В составе клуба он стал четырехкратным чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии и четыре раза завоевал Кубок лиги.

    Источник: Страница Венсана Компани в фейсбуке

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