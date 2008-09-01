Компани – «Манчестер Сити»: «Я в долгу перед вами, парни!»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поблагодарил клуб за совместно проведенные годы.

Сегодня «Сити» объявил об уходе 33-летнего футболиста.

«Это клише, но это также на самом деле правда: без моих товарищей по команде я бы никогда не был здесь сегодня. Мы провели много битв вместе, бок о бок, в хорошие и плохие времена. Итак, всем вам, от команды 2008/09 годов до сегодняшних обладателей национального требла: я в долгу перед вами, парни!

Также особое слово Пепу [главному тренеру Хосепу Гвардиоле] и персоналу клуба: вы были великолепны. Вы прошли за мной через столько трудностей, вы заставляли меня возвращаться сильнее каждый раз. Огромное спасибо», – написал Компани на своей странице в фейсбуке.