Компани не будет играющим тренером «Андерлехта» во время матчей

Руководство «Андерлехта» сократило обязанности играющего тренера Венсана Компани.

Защитник станет капитаном и будет руководить футболистами только на тренировках. Во время матчей за тактические изменения и замены будет тренер Саймон Дэвис.

После четырех туров чемпионата Бельгии у брюссельцев два поражения и две ничьих. С двумя очками они занимают 13-е место из 16-ти в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место.