Компани не будет играющим тренером «Андерлехта» во время матчей

Руководство «Андерлехта» сократило обязанности играющего тренера Венсана Компани.
Защитник станет капитаном и будет руководить футболистами только на тренировках. Во время матчей за тактические изменения и замены будет тренер Саймон Дэвис.
После четырех туров чемпионата Бельгии у брюссельцев два поражения и две ничьих. С двумя очками они занимают 13-е место из 16-ти в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место.
- Компани вернулся в родной клуб летом после 11-ти лет в «Манчестер Сити». С английским клубом он выиграл 12 трофеев, в том числе четыре чемпионства Англии.