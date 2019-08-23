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    Компани не будет играющим тренером «Андерлехта» во время матчей

    Руководство «Андерлехта» сократило обязанности играющего тренера Венсана Компани.

    Защитник станет капитаном и будет руководить футболистами только на тренировках. Во время матчей за тактические изменения и замены будет тренер Саймон Дэвис.

    После четырех туров чемпионата Бельгии у брюссельцев два поражения и две ничьих. С двумя очками они занимают 13-е место из 16-ти в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место.

    • Компани вернулся в родной клуб летом после 11-ти лет в «Манчестер Сити». С английским клубом он выиграл 12 трофеев, в том числе четыре чемпионства Англии.

    Источник: BBC

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    23.08.2019 06:47
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