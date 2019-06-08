Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Бельгия - Казахстан
Бельгия - Казахстан: обзор матча 08 июня 2019
Бельгия
08.06.2019, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 3 тур
3 : 0
Завершен
Казахстан
11'
Д. Мертенс
14'
Т. Кастань
50'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Казахстан
75'
Желтая карточка
Я. Вороговский
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Мертенс
50'
45'
+2
Желтая карточка
И. Куат
37'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
ГОЛ! 2:0!
Т. Кастань
Пас отдал
Д. Мертенс
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Э. Азар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Казахстан
12
Дмитрий Непогодов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
14
Юрий Перцух
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
20
Максим Федин
ПВ
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
4-1-3-2
1
Куртуа
5
Вертонген
4
Компани
2
Алдервейрелд
21
Кастань
6
Витсель
16
Азар
7
Де Брюйне
10
Азар
9
Лукаку
14
Мертенс
3-2-3-1-1
12
Непогодов
21
Бейсебеков
5
Куат
22
Марочкин
2
Малый
23
Эрланов
14
Перцух
11
Вороговский
7
Жуков
20
Федин
14
Жангылышбай
Остались в запасе
Бельгия
Казахстан
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Игорь Шацкий
ВР
17
Абат Аимбетов
ЦФ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
1
Стас Покатилов
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
12
Игорь Шацкий
ВР
17
Абат Аимбетов
ЦФ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
1
Стас Покатилов
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Бельгия - Казахстан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Бельгия
Казахстан
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+