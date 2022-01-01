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Англия. Вторая лига
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Порт Вейл
Расписание
€ 6,33 млн
Порт Вейл - расписание матчей
Сток-он-Трент
Англия. Вторая лига
Стадион:
Вейл Парк
Сайт:
http://www.port-vale.co.uk/
Тренер:
Энди Кросби
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
14.11 | 18:00
Порт Вейл
- : -
Аккрингтон Стэнли
21.11 | 18:00
Барнет
- : -
Порт Вейл
24.11 | 22:45
Порт Вейл
- : -
Нортгемптон Таун
28.11 | 18:00
Порт Вейл
- : -
Ньюпорт Каунти
01.12 | 22:45
Кроули Таун
- : -
Порт Вейл
12.12 | 18:00
Шрусбери Таун
- : -
Порт Вейл
15.12 | 22:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Порт Вейл
19.12 | 18:00
Порт Вейл
- : -
Ротерхэм
26.12 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Порт Вейл
29.12 | 22:45
Порт Вейл
- : -
Бристоль Роверс
01.01 | 18:00
Порт Вейл
- : -
Флитвуд
09.01 | 18:00
Ротерхэм
- : -
Порт Вейл
16.01 | 15:30
Честерфилд
- : -
Порт Вейл
19.01 | 22:45
Порт Вейл
- : -
Гиллинхэм
23.01 | 18:00
Порт Вейл
- : -
Йорк Сити
30.01 | 18:00
Рочдейл
- : -
Порт Вейл
06.02 | 15:30
Крю Александра
- : -
Порт Вейл
09.02 | 22:45
Порт Вейл
- : -
Суиндон Таун
13.02 | 15:30
Порт Вейл
- : -
Солфорд Сити
20.02 | 15:30
Эксетер Сити
- : -
Порт Вейл
27.02 | 18:00
Аккрингтон Стэнли
- : -
Порт Вейл
06.03 | 18:00
Порт Вейл
- : -
Олдхэм
13.03 | 18:00
Транмер
- : -
Порт Вейл
20.03 | 18:00
Порт Вейл
- : -
Барнет
26.03 | 18:00
Флитвуд
- : -
Порт Вейл
29.03 | 17:00
Порт Вейл
- : -
Челтенхэм
03.04 | 17:00
Бристоль Роверс
- : -
Порт Вейл
10.04 | 17:00
Порт Вейл
- : -
Шрусбери Таун
13.04 | 21:45
Гримсби Таун
- : -
Порт Вейл
17.04 | 17:00
Порт Вейл
- : -
Уолсолл
24.04 | 17:00
Нортгемптон Таун
- : -
Порт Вейл
27.04 | 21:45
Порт Вейл
- : -
Колчестер Юнайтед
01.05 | 17:00
Ньюпорт Каунти
- : -
Порт Вейл
08.05 | 17:00
Порт Вейл
- : -
Кроули Таун
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