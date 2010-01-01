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Англия. Вторая лига
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Порт Вейл
Результаты
€ 6,33 млн
Порт Вейл - результаты матчей
Сток-он-Трент
Англия. Вторая лига
Стадион:
Вейл Парк
Сайт:
http://www.port-vale.co.uk/
Тренер:
Энди Кросби
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Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2009/2010
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
31.10 | 15:30
Порт Вейл
4 : 2
Рочдейл
24.10 | 17:00
Йорк Сити
2 : 0
Порт Вейл
20.10 | 22:00
Гиллинхэм
1 : 1
Порт Вейл
17.10 | 17:00
Порт Вейл
1 : 0
Честерфилд
10.10 | 17:00
Порт Вейл
1 : 0
Гримсби Таун
19.09 | 14:30
Уолсолл
2 : 0
Порт Вейл
12.09 | 17:00
Порт Вейл
1 : 0
Эксетер Сити
05.09 | 14:30
Солфорд Сити
1 : 0
Порт Вейл
01.09 | 21:45
Суиндон Таун
3 : 1
Порт Вейл
01.09 | 21:45
Суиндон Таун
3 : 1
Порт Вейл
29.08 | 14:30
Порт Вейл
0 : 0
Крю Александра
22.08 | 17:00
Порт Вейл
1 : 1
Транмер
15.08 | 14:30
Олдхэм
2 : 0
Порт Вейл
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