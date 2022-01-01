Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Вторая лига
Команды
Порт Вейл
Состав
€ 6,33 млн
Порт Вейл - состав команды
Сток-он-Трент
Англия. Вторая лига
Стадион:
Вейл Парк
Сайт:
http://www.port-vale.co.uk/
Тренер:
Энди Кросби
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
20
Мароши Марко
Вра
33
€ 0.1 млн
1
Jackson Smith
Вра
-
25
Хамфрис Кэмерон
Защ
28
€ 0.6 млн
6
Лоуренс-Габриэль Джордан
Защ
28
€ 0.6 млн
3
Хедли Джахайм
Защ
25
€ 0.55 млн
4
Мун Яспер
Защ
25
€ 0.25 млн
2
Джон Кайл
Защ
25
€ 0.225 млн
30
Ломакс Бен
Защ
2
-
4
Ben Heneghan
Защ
-
33
Холл Джордж
Пол
22
€ 0.75 млн
37
Крейг Мэттью
Пол
23
€ 0.35 млн
10
Демпси Кайл
Пол
31
€ 0.35 млн
8
Гэррити Бен
Пол
29
€ 0.3 млн
11
Эрнандес Онель
Пол
33
€ 0.25 млн
38
Уолтерс Рис
Пол
20
€ 0.125 млн
14
Ожо Фунсо
Пол
35
€ 0.05 млн
36
Ваттерс Макс
Нап
27
€ 0.4 млн
19
Уэйн Бен
Нап
25
€ 0.4 млн
9
Фаал Мо
Нап
23
€ 0.35 млн
45
Грэй Андре
Нап
35
€ 0.2 млн
17
Симпсон Тайрис
Нап
24
€ 0.175 млн
7
George Byers
Нап
-
28
Marvin Johnson
Нап
-
18
Ryan Croasdale
Нап
-
22
L. Montsma
Нап
-
15
Liam Gordon
Нап
-
27
Maleace Asamoah
Нап
-
5
Connor Hall
Нап
-
28
Grant Ward
Нап
-
35
Tyler Magloire
Нап
-
21
Martin Sherif
Нап
-
24
Keyrol Figueroa
Нап
-
12
Aaron McGowan
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 7, нападающих: 17
Главные новости
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
2
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+