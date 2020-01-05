Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»

Нападающий «Порт Вейла» Том Поп рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди после матча 1/32 финала Кубка Англии (1:4) ждал британца возле раздевалки, чтобы сфотографироваться.

«Главный момент моего дня не гол в ворота «Сити», а Менди, ждущий меня возле нашей раздевалки ради селфи. Он хотел поместить его в их групповой чат», – написал 34-летний Поп.