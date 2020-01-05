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  • Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»

Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»

5 января 2020, 14:59
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Нападающий «Порт Вейла» Том Поп рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди после матча 1/32 финала Кубка Англии (1:4) ждал британца возле раздевалки, чтобы сфотографироваться.

«Главный момент моего дня не гол в ворота «Сити», а Менди, ждущий меня возле нашей раздевалки ради селфи. Он хотел поместить его в их групповой чат», – написал 34-летний Поп.

  • Также Поп написал, что, играя еженедельно против Джона Стоунса, забивал бы за сезон 50 голов.
  • 34-летний Поп стоит на рынке 200 тысяч евро.
  • «Порт Вейл» играет в Лиге 2 (Д4).

Источник: твиттер Тома Попа
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Порт Вейл Менди Бенжамин
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