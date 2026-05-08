Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют

Президенту «Реала» Флорентино Пересу в ходе сезона-2025/26 поступили неожиданные жалобы.
С ним связывались родители двух неназванных футболистов и жаловались, что их сыновья мало играют.
Речь идет о защитнике и хавбеке, фамилии которых не раскрываются. Утверждается, что это ключевые игроки в сборных своих стран.
- «Реал» идет вторым в Примере с 77 очками в 34 турах.
- В воскресенье будет Эль Класико, в котором «Барселоне» достаточно не проиграть, чтобы досрочно стать чемпионом.
- Из ЛЧ мадридцы вылетели от «Баварии» на стадии 1/4 финала.
- В четверг стало известно о драке в раздевалке «Реала» между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени.
Источник: Cope