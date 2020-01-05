Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»

Нападающий «Порт Вейла» Том Поп оставил пост в социальной сети после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (1:4). Форвард забил единственный гол своей команды.
«Я хотел бы сказать, что я был совершенно не прав, говоря, что забил бы 40 голов за сезон, играя против Джона Стоунса. Больше похоже, что 50», – написал спортсмен.
Поп таким образом ответил на свою же запись от июня 2019 года. Ее он оставил после просмотра матча сборной Англии.
«Смотрел основные моменты игры сборной. Я знаю, что играю в Лиге 2, что Стоунс выступает за сборную, что зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что он в миллион раз лучше меня, но я хотел бы играть против Стоунса каждую неделю. Я бы забивал 40 голов за сезон», – написал летом Поп.
В матче против «Манчестер Сити» Поп забил, а за соперников в центре обороны играл Джон Стоунс.
- 34-летний Поп стоит на рынке 200 тысяч евро.
- «Порт Вейл» играет в Лиге 2 (Д4).