Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»

Нападающий «Порт Вейла» Том Поп оставил пост в социальной сети после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (1:4). Форвард забил единственный гол своей команды.

«Я хотел бы сказать, что я был совершенно не прав, говоря, что забил бы 40 голов за сезон, играя против Джона Стоунса. Больше похоже, что 50», – написал спортсмен.

Поп таким образом ответил на свою же запись от июня 2019 года. Ее он оставил после просмотра матча сборной Англии.

«Смотрел основные моменты игры сборной. Я знаю, что играю в Лиге 2, что Стоунс выступает за сборную, что зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что он в миллион раз лучше меня, но я хотел бы играть против Стоунса каждую неделю. Я бы забивал 40 голов за сезон», – написал летом Поп.

В матче против «Манчестер Сити» Поп забил, а за соперников в центре обороны играл Джон Стоунс.