24.09.2025, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Порт Вейл
Порт Вейл
4-3-3
46
Гаучи
3
Хедли
15
Дебра
25
Хамфрис
6
Лоуренс-Габриэль
11
Кертис
38
Уолтерс
33
Холл
5
18
99
3-1-3-3
13
Кепа
4
Уайт
2
Салиба
3
Москера
49
Льюис-Скелли
23
Мерино
18
Нванери
23
Нергор
7
Сака
10
Эзе
7
Мартинелли
14
Ожо
14
Ожо
33
Холл
8
Гэррити
8
Гэррити
33
Холл
11
Кертис
44
44
11
Кертис
6
Лоуренс-Габриэль
2
2
6
Лоуренс-Габриэль
99
9
Стокли
9
Стокли
99
4
Уайт
6
Габриэль
6
Габриэль
4
Уайт
10
Эзе
41
Райс
41
Райс
10
Эзе
7
Сака
56
Доумэн
56
Доумэн
7
Сака
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
Остались в запасе
Порт Вейл
Арсенал
20
Марко Мароши
ВР
4
Ben Heneghan
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
4
Ben Heneghan
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
9
Мо Фаал
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Порт Вейл - Арсенал
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
19
81
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
6
5
Офсайды
2
0
Количество передач
183
789
Сейвы
2
0
Точность передач %
62
92
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Порт Вейл» против «Арсенала», 1/16 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порт Вейл» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»