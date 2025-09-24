Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Порт Вейл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

«Порт Вейл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

24 сентября 2025, 20:50
Порт Вейл
24.09.2025, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Арсенал
8' Э. Эзе 86' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
46
Джо Гаучи
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
15
Джесси Дебра
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
99
Ruari Paton
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
5
Connor Hall
(К) ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Порт Вейл
20
Марко Мароши
ВР
4
Ben Heneghan
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
7
George Byers
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦП
9
Мо Фаал
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
4-3-3
46
Гаучи
3
Хедли
15
Дебра
25
Хамфрис
6
Лоуренс-Габриэль
11
Кертис
38
Уолтерс
33
Холл
5
18
99
3-1-3-3
13
Кепа
4
Уайт
2
Салиба
3
Москера
49
Льюис-Скелли
23
Мерино
18
Нванери
23
Нергор
7
Сака
10
Эзе
7
Мартинелли
14
Ожо
14
Ожо
33
Холл
8
Гэррити
8
Гэррити
33
Холл
11
Кертис
44
44
11
Кертис
6
Лоуренс-Габриэль
2
2
6
Лоуренс-Габриэль
99
9
Стокли
9
Стокли
99
4
Уайт
6
Габриэль
6
Габриэль
4
Уайт
10
Эзе
41
Райс
41
Райс
10
Эзе
7
Сака
56
Доумэн
56
Доумэн
7
Сака
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
Остались в запасе
Порт Вейл
Арсенал
20
Марко Мароши
ВР
4
Ben Heneghan
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Марко Мароши
ВР
4
Ben Heneghan
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
9
Мо Фаал
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Порт Вейл - Арсенал
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
19
81
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
6
5
Офсайды
2
0
Количество передач
183
789
Сейвы
2
0
Точность передач %
62
92
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Порт Вейл» против «Арсенала», 1/16 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порт Вейл» – «Манчестер Сити»

«Порт Вейл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Арсенал Порт Вейл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
4
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+