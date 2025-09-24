24 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 3-го раунда Кубка английской Лиги. В гости к скромному «Порт Вейлу» пожалует один из лидеров АПЛ – «Арсенал».

«Порт Вейл»

Любимая команда знаменитого певца Робби Уильямса не лучшим образом стартовала в новом сезоне, но в последнее время поправила свои дела. Подопечные менеджера Даррена Мура одержали 2 победы кряду и поднялись на 19-ю строчку в таблице Лиги 1 (третий по значимости дивизион в Англии).

Последние три игры:

Порт Вейл – Мансфилд 2:1

Эксетер – Порт Вейл 0:2

Порт Вейл – Лейтон Ориент 2:3

«Арсенал»

Вновь основательно потратившиеся на новых игроков «канониры» провели крайне непростой матч перед выездом в Сток. «Арсенал» лишь в самой концовке сумел уйти от поражения в баталии с «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы. Теперь у основы команды Микеля Артеты есть шанс передохнуть – в Стоке явно будет задействовано немало резервистов.

Последние три игры:

Арсенал – Манчестер Сити 1:1

Атлетик – Арсенал 0:2

Арсенал – Ноттингем Форест 3:0

Очные встречи:

Последний раз пути команд пересекались в далеком 1998 году в Кубке Англии. Тогда «канониры» прошли скромного соперника лишь в серии послематчевых пенальти.

Прогноз на матч «Порт Вейл» – «Арсенал»

Команда Даррена Мура много и со вкусом пропускает даже на уровне 3-го дивизиона в иерархии английского футбола, что уж говорить о визите «Арсенала»… Ждем, что даже полуторный состав «канониров» сможет устроить результативный футбол в Стоке.

Прогноз: тотал больше 3 голов, кеф – 1.55. Прогноз на счет – 0:4.