Тренер «Шрусбери»: «Трудные времена в «МЮ»? Мы питаемся бутербродами из местной забегаловки и стираем свою форму»

Главный тренер «Шрусбери Таун», ведущего борьбу за выживание в английской Лиге 1, Микки Меллон на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» с насмешкой отреагировал на слова журналистов о том, что «красные дьяволы» переживают тяжелое время.

«Трудные времена в «МЮ»? Думается, я строю уже свою четвертую команду за сезон. В первый же месяц мы потеряли пять игроков. И, как бы, тебе нужно найти других, но ты не можешь купить их.

У нас нет тренировочной базы, мы получаем бутерброды из местной забегаловки, суп к моменту доставки обычно остается еле теплым, еще мы сами стираем свою форму. Но мы по-прежнему считаем себя довольно успешными, ведь мы в футболе.

Я как большой ребенок, когда речь заходит о футболе. Я хочу, чтобы мои футболисты верили в успех. Ненавижу, когда игроки теряют амбиции. Без них и мотивации сложно чего-то добиться», – отметил Меллон.