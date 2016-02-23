Ван Гаал: «Мы участвуем во всех турнирах и можем бороться за много титулов»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Шрусбери" (3:0).

"Я был очень доволен. На протяжении 70 минут мы играли фантастически профессионально, создавая моменты и забивая голы. Затем мы остались вдесятером, и играть стало сложнее.

Все скажут, что мы были обязаны обыгрывать "Шрусбери". Для игроков это фантастический результат, потому что мы вышли в четвертьфинал Кубка Англии.

Мы продолжаем участвовать во всех соревнованиях. Всего на шесть очков отстаем от "Манчестер Сити", у нас еще много возможностей, много титулов, за которые мы можем побороться. Будет нелегко, потому что нужно выиграть много матчей, но это все еще возможно", – сказал ван Гаал.