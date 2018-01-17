Кубок Англии. «Лестер» прошел «Флитвуд» благодаря VAR, «Вест Хэм» за три часа игрового времени не забил «Шрусбери»

Завершились переигровки третьего раунда Кубка Англии.
«Лестер» обыграл «Флитвуд» со счетом 2:0. Дубль на счету Келечи Ихеначо. Второй мяч форварда был засчитан после просмотра видеоповтора.
«Вест Хэм» добился победы над «Шрусбери Таун» с минимальным счетом. Рис Берк в дополнительное время забил на 203 минуте двухматчевого противостояния (первая встреча завершилась нулевой ничьей).
Кубок Англии. 3 раунд. Переигровки.
Лестер Сити – Флитвуд – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Ихеначо, 43; 2:0 – Ихеначо, 77.
Вест Хэм – Шрусбери Таун – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Берк, 113.
Источник: Бомбардир.ру