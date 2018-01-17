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    Кубок Англии. «Лестер» прошел «Флитвуд» благодаря VAR, «Вест Хэм» за три часа игрового времени не забил «Шрусбери»

    Завершились переигровки третьего раунда Кубка Англии.

    «Лестер» обыграл «Флитвуд» со счетом 2:0. Дубль на счету Келечи Ихеначо. Второй мяч форварда был засчитан после просмотра видеоповтора.

    «Вест Хэм» добился победы над «Шрусбери Таун» с минимальным счетом. Рис Берк в дополнительное время забил на 203 минуте двухматчевого противостояния (первая встреча завершилась нулевой ничьей).

    Кубок Англии. 3 раунд. Переигровки.

    Лестер Сити – Флитвуд – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ихеначо, 43; 2:0 – Ихеначо, 77.

    Вест Хэм – Шрусбери Таун – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Берк, 113.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2018 01:18
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