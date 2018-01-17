Кубок Англии. «Лестер» прошел «Флитвуд» благодаря VAR, «Вест Хэм» за три часа игрового времени не забил «Шрусбери»

Завершились переигровки третьего раунда Кубка Англии.

«Лестер» обыграл «Флитвуд» со счетом 2:0. Дубль на счету Келечи Ихеначо. Второй мяч форварда был засчитан после просмотра видеоповтора.

«Вест Хэм» добился победы над «Шрусбери Таун» с минимальным счетом. Рис Берк в дополнительное время забил на 203 минуте двухматчевого противостояния (первая встреча завершилась нулевой ничьей).

Кубок Англии. 3 раунд. Переигровки.

Лестер Сити – Флитвуд – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ихеначо, 43; 2:0 – Ихеначо, 77.

Вест Хэм – Шрусбери Таун – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Берк, 113.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии