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Лестер - Флитвуд

16.01.2018, Вторник, 22:45 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Кубок, 1/32 финала , ответный матч Лестер - Флитвуд
Первый матч:
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
6 января, суббота 15:45 Флитвуд 0:0 Лестер
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