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Вест Хэм - Шрусбери Таун

16.01.2018, Вторник, 22:45 мск Лондон, стадион Лондон Англия. Кубок, 1/32 финала , ответный матч Вест Хэм - Шрусбери Таун
Первый матч:
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
7 января, воскресенье 17:00 Шрусбери Таун 0:0 Вест Хэм
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