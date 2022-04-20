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Англия. Вторая лига
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Шрусбери Таун
Новости
€ 2,30 млн
Шрусбери Таун - новости команды
Шрусбери
Англия. Вторая лига
Стадион:
Гринхаус Мидоу
Сайт:
http://www.shrewsburytown.co.uk/
Тренер:
Стив Коттерилл
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»
2020.02.04 09:07
3
«Ливерпуль» в Шрусбери впервые за два года не выиграл матч, забив 2+ гола
2020.01.28 19:43
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Клопп: «Ничья – это минимум, которого заслуживал «Шрусбери»
2020.01.27 00:15
Кубок Англии. «Ливерпуль» не смог обыграть «Шрусбери», ведя 2:0 к 65-й минуте
2020.01.26 21:52
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Кубок Англии. «Ньюпорт», «Вулверхэмптон», «КПР» и «Брентфорд» — в 1/8 финала
2019.02.06 00:55
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок Англии. «Лестер» прошел «Флитвуд» благодаря VAR, «Вест Хэм» за три часа игрового времени не забил «Шрусбери»
2018.01.17 01:18
Кубок Англии. «Вест Хэм» не смог победить «Шрусбери», «землеройки» не проигрывают с ноября
2018.01.07 18:55
Фото
Харт попросил у болельщиков кепку во время матча с «Шрусбери»
2018.01.07 17:55
5
Нападающий «МЮ» Кин может пропустить остаток сезона
2016.03.02 17:24
Ван Гаал: «Мы участвуем во всех турнирах и можем бороться за много титулов»
2016.02.23 01:44
1
Видео
«Шрусбери» – «Манчестер Юнайтед». Все голы
2016.02.23 00:43
Кубок Англии. «МЮ» разгромил «Шрусбери» и вышел в четвертьфинал
2016.02.23 00:36
6
Ван Гаал: «Мы должны снова заставить всех бояться «МЮ»
2016.02.22 22:23
5
«Шрусбери Таун» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция
2016.02.22 21:43
Эменике: «Спасибо Богу и тренерскому штабу»
2016.02.22 01:37
«Челси» сыграет с «Эвертоном» в четвертьфинале Кубка Англии
2016.02.21 21:52
1
Тренер «Шрусбери»: «Трудные времена в «МЮ»? Мы питаемся бутербродами из местной забегаловки и стираем свою форму»
2016.02.21 14:24
Кубок Англии. «Кардифф» уступил «Шрусбери Таун»
2016.01.10 23:29
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