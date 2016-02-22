Эменике: «Спасибо Богу и тренерскому штабу»

Нападающий «Вест Хэма» Эммануэль Эменике поделился эмоциями после победы в поединке 1/8 финала Кубка Англии с «Блэкберном» (5:1). Сам нигериец оформил дубль в этой игре.

«У меня были возможности забить еще, но тем не менее хочу поблагодарить Богу за сегодняшний день и за победу. Кроме того, хочу сказать спасибо всему тренерскому штабу. Игра шла на встречных курсах, и у нас были шансы огорчить соперника еще больше», – сказал Эменике.

Напомним, соперник «молотобойцев» в 1/4 финала определится в матче «Шрусбери Таун» – «Манчестер Юнайтед».