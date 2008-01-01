Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
11
12
13
16
18
19
20
22
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
1
3
25
15
10
31
13
7
5
1
28
18
10
26
13
5
7
1
21
12
9
22
15
6
4
5
18
18
0
22
14
5
7
2
17
17
0
22
14
6
3
5
23
25
-2
21
14
5
5
4
24
18
6
20
14
5
5
4
24
21
3
20
14
5
5
4
20
19
1
20
14
4
7
3
23
17
6
19
14
5
4
5
24
21
3
19
14
4
7
3
19
17
2
19
14
5
4
5
11
9
2
19
14
4
6
4
20
17
3
18
14
5
3
6
17
22
-5
18
14
4
5
5
18
18
0
17
14
5
1
8
17
23
-6
16
14
4
3
7
15
19
-4
15
13
4
3
6
11
17
-6
15
14
4
3
7
17
26
-9
15
13
3
5
5
9
10
-1
14
14
2
6
6
18
25
-7
12
13
2
6
5
12
19
-7
12
12
2
3
7
13
21
-8
9
Команда
7
10
13
14
15
16
17
19
21
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
0
1
9
4
5
18
7
5
2
0
16
5
11
17
8
5
2
1
15
8
7
17
7
5
1
1
14
10
4
16
7
4
3
0
14
6
8
15
7
4
3
0
8
2
6
15
7
4
2
1
15
10
5
14
6
4
2
0
8
3
5
14
7
3
4
0
13
8
5
13
7
4
1
2
13
8
5
13
7
3
4
0
12
8
4
13
7
4
1
2
11
8
3
13
7
3
3
1
16
9
7
12
7
3
3
1
12
7
5
12
7
3
3
1
10
5
5
12
6
3
2
1
10
6
4
11
7
3
1
3
11
8
3
10
7
3
1
3
8
8
0
10
7
3
1
3
10
13
-3
10
6
2
3
1
6
6
0
9
7
2
3
2
8
9
-1
9
7
2
2
3
4
4
0
8
7
1
5
1
13
15
-2
8
6
0
2
4
6
12
-6
2
Команда
2
3
9
10
13
14
15
16
17
18
19
22
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
1
2
16
11
5
13
6
3
3
0
13
8
5
12
7
2
5
0
11
6
5
11
7
3
2
2
12
10
2
11
7
2
3
2
5
9
-4
9
7
2
2
3
9
14
-5
8
7
1
4
2
11
10
1
7
6
2
1
3
7
9
-2
7
7
1
4
2
7
10
-3
7
7
2
1
4
8
12
-4
7
7
1
3
3
10
9
1
6
6
1
3
2
5
6
-1
6
7
1
2
4
8
13
-5
5
7
1
2
4
9
15
-6
5
7
1
2
4
7
13
-6
5
7
1
2
4
4
11
-7
5
7
1
2
4
3
10
-7
5
7
1
1
5
3
7
-4
4
7
1
1
5
5
10
-5
4
7
0
3
4
6
11
-5
3
7
0
3
4
6
13
-7
3
7
0
3
4
8
16
-8
3
7
1
0
6
6
15
-9
3
7
0
1
6
3
14
-11
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире