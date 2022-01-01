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Англия. Вторая лига
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Шрусбери Таун
Состав
€ 2,30 млн
Шрусбери Таун - состав команды
Шрусбери
Англия. Вторая лига
Стадион:
Гринхаус Мидоу
Сайт:
http://www.shrewsburytown.co.uk/
Тренер:
Стив Коттерилл
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Харрисон Элих
Вра
20
€ 0.075 млн
12
Проктор Сэм
Вра
19
-
6
Стаббс Сэм
Защ
27
€ 0.3 млн
3
Руффельс Джош
Защ
33
€ 0.175 млн
26
Андерсон Том
Защ
33
€ 0.075 млн
17
Arkell Jude-Boyd
Защ
-
11
Kevin Berkoe
Защ
-
24
Lino Sousa
Защ
-
5
William Boyle
Защ
-
20
Голдинг Майкл
Пол
20
€ 1 млн
10
Санг Том
Пол
27
€ 0.225 млн
7
МакДермотт Томми
Пол
21
€ 0.15 млн
6
Клукас Самуэль
Пол
36
€ 0.05 млн
7
Jay Turner-Cooke
Пол
-
22
Ojinnaka Temple
Пол
-
42
Jack Loughran
Пол
-
27
Joseph Gbode
Пол
-
2
Luca Hoole
Пол
-
13
Дэвисон Джош
Нап
27
€ 0.125 млн
15
Анеке Чукс
Нап
33
€ 0.075 млн
27
Маркиз Джон
Нап
34
€ 0.05 млн
8
Isaac Fletcher
Нап
-
9
G. Lloyd
Нап
-
3
Malvind Benning
Нап
-
18
Kian McMahon-Brown
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 7
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