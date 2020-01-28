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  • Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»

Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»

28 января 2020, 18:29

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова президента «Аккрингтон Стэнли» Энди Холта о том, что он «убивает Кубок Англии». Ранее Клопп заявил, что в переигровке Кубка против «Шрусбери» в составе его клуба будут играть только игроки молодежи.

«Я вынужден принимать непопулярные решения, исходя из ситуации, в которой мы находимся. FA пыталась перенести игры Кубка на середину недели, чтобы сделать график менее напряженным.

Мы не можем отдыхать неделю и затем сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к нашей игре в Лиге чемпионов », – сказал Клопп.

По его словам, он будет настаивать на полноценном перерыве в АПЛ в феврале.

  • В 1/16 Кубка Англии «Ливерпуль» сыграл вничью с «Шрусбери» (2:2). Переигровка назначена на 4 февраля.
  • 1 февраля «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном», 15 февраля – с «Норвичем», 18 февраля – с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок Ливерпуль Шрусбери Таун Аккрингтон Стэнли Клопп Юрген
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