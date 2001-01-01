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    Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»

    Президент «Аккрингтон Стэнли» из 3-го по силе дивизиона Англии Энди Холт раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

    «Юрген, «Ливерпуль», вы лишь позорите себя и портите репутацию. Подумайте об этом. Своими заявлениями вы убиваете Кубок Англии, а значит убиваете и маленькие клубы.

    FA должна высказать свое слово. В обратном случае престиж ведущего турнира снизится. «Ливерпуль» следует подвергнуть жесткой критике и серьезным штрафам. Это наш футбол, а не их. Нам надоело мириться с жадностью клубов АПЛ. Это должно когда-нибудь закончиться.

    Возможно, правительству или болельщикам нужно начать отстаивать нас. Другого выхода без сильных FA и EFL нет. У нас продаются стадионы, клубы судятся между собой, не выплачиваются зарплаты, а клубы пропадают. Сколько еще нужно аргументов, чтобы главные ассоциации осознали, что футбол в Англии под угрозой?» – заявил Холт.

    • Ранее немецкий специалист заявил, что в переигровке Кубка Англии против «Шрусбери» в составе его клуба будут играть только тинейджеры.
    • Клубы сыграли вничью и вынуждены сыграть дополнительные матч.

    Источник: Твиттер

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2657

      Alekxei Z. 41 секунду назад

      В Англии многие не догоняют , что играть через день неприемлемо.

      0
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      Рейтинг: +1659

      Danish Dynamite 5 минут назад

      Следуя его логике, лучше вылететь от основного состава гранда, чем иметь шанс обыграть его молодёжный состав - а значит, пройти дальше и срубить бабла.
      Херню сказал.

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