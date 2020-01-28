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  • Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»

Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»

28 января 2020, 07:44
21

Президент «Аккрингтон Стэнли» из 3-го по силе дивизиона Англии Энди Холт раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Юрген, «Ливерпуль», вы лишь позорите себя и портите репутацию. Подумайте об этом. Своими заявлениями вы убиваете Кубок Англии, а значит убиваете и маленькие клубы.

FA должна высказать свое слово. В обратном случае престиж ведущего турнира снизится. «Ливерпуль» следует подвергнуть жесткой критике и серьезным штрафам. Это наш футбол, а не их. Нам надоело мириться с жадностью клубов АПЛ. Это должно когда-нибудь закончиться.

Возможно, правительству или болельщикам нужно начать отстаивать нас. Другого выхода без сильных FA и EFL нет. У нас продаются стадионы, клубы судятся между собой, не выплачиваются зарплаты, а клубы пропадают. Сколько еще нужно аргументов, чтобы главные ассоциации осознали, что футбол в Англии под угрозой?» – заявил Холт.

  • Ранее немецкий специалист заявил, что в переигровке Кубка Англии против «Шрусбери» в составе его клуба будут играть только игроки молодежи.
  • Клубы сыграли вничью в первой игре (2:) и теперь встретятся во второй раз на «Энфилде».

Источник: Твиттер Энди Холта
Англия. Кубок Аккрингтон Стэнли Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (21)
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Danish Dynamite
1580188297
Следуя его логике, лучше вылететь от основного состава гранда, чем иметь шанс обыграть его молодёжный состав - а значит, пройти дальше и срубить бабла. Херню сказал.
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Niko
1580189596
Зерно смысла есть, но это не должно быть проблемой клопа. Мужик решает серьезные задачи, а тут эти не ясные любители со своим мнением
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FanatSerj
1580192796
тюююю наивный мальчик, у нас вон кубок и основным составом команды РПЛ могут легко слить команде ФНЛ, а то и пониже статусом. Это не проблема клубов, это проблема отсутствии заинтересованности и мотивации участия в таких турнирах. Оставьте один кубок, отдайте под него одно место ЛЧ и сразу увидите чудеса заинтересованности у клубов в турнире )))
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КонтриК
1580194297
Т.е. уважаемый оратор говорит о том, что новичкам и тем, кто не имеет место в составе в связи с неопытностью в официальных матчах шанс давать не стоит? По-моему из года в год как раз в лигах 3 и ниже и развиваются молодые таланты, так почему у Ливерпуля не может работать его школа? Сомнительное заявление, тем более на оскорбления оно не похоже. Клопп говорит не о том что Кубок для него не важен, а то что хочет наиграть молодых игроков (хотя и подразумевает первое)
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моэм
1580194440
Экий "смелый" правдоруб...только почему то у него не хватило смелости критиковать главного виновника создавшейся идиотской ситуации - ФА и АПЛ , где сидящие там "дубы" не могут элементарного : согласовать между собой расписание игр.
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Cules2013
1580194573
Каждый смотрит со своей колокольни. У Клоппа задача выиграть АПЛ и достойно выступить в ЛЧ. Дополнительные матчи в Кубке против 3-лиговых команд ему как зайцу пятая нога - реально ни денег, ни турнирного успеха это не даст, зато даст усталость игрокам и возможные травмы перед важными матчами. Клопп правильно делает, расставляет приоритеты. Давно пора отменить Кубок Лиги, и оставить только Кубок Англии, и дать топам начинать с более поздних стадий, как это делается в большинстве европейских чемпионатов. Понятен и гнев президента Аккрингтона - им хочется играть против звёзд, не часто такой шанс выпадает. А так получается засада - выиграть у молодняка Ливера не престижно, а если вдруг проиграют, то будет позорно. И денег на билетах меньше заработают, т.к. на дубль придёт меньше зрителей, это очевидно. Но это всё вопросы к Федерации Футбола, а не Клоппу или Холту.
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BRO_football
1580195184
Ливерпуль в АПЛ на рекорд идёт. Клоппу можно всё. А Энди Холт радовался бы лучше. Ливерпуль даёт шанс обыграть себя и пройти мелким клубам дальше, а он чем-то недоволен.
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Давид59
1580197092
В Англии столько турниров, такие нагрузки, что реально страшно за игроков. Посмотрите, у них и 1-го января тур играется. Да ещё два кубка Англии. Палка явно перегнута. Клопп прав!!!
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Hektor 84
1580205348
А в чем он увидел жадность со стороны Ливерпуля? Скорее этот типок решил хайпануть за счет Ливерпуля и Клоппа. Он наоборот вам шанс дает пройти дальше. Если Ливер выйдет основой они укатают эту деревню.
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Rus9I
1580218017
А зачем Ливерпулю убивать состав на второстепенных кубках?! Они ведут борьбу за ЛЧ и АПЛ, там каждый игрок основного состава, на вес ЗОЛОТА!!!!
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