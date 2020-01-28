Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»

Президент «Аккрингтон Стэнли» из 3-го по силе дивизиона Англии Энди Холт раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Юрген, «Ливерпуль», вы лишь позорите себя и портите репутацию. Подумайте об этом. Своими заявлениями вы убиваете Кубок Англии, а значит убиваете и маленькие клубы.

FA должна высказать свое слово. В обратном случае престиж ведущего турнира снизится. «Ливерпуль» следует подвергнуть жесткой критике и серьезным штрафам. Это наш футбол, а не их. Нам надоело мириться с жадностью клубов АПЛ. Это должно когда-нибудь закончиться.

Возможно, правительству или болельщикам нужно начать отстаивать нас. Другого выхода без сильных FA и EFL нет. У нас продаются стадионы, клубы судятся между собой, не выплачиваются зарплаты, а клубы пропадают. Сколько еще нужно аргументов, чтобы главные ассоциации осознали, что футбол в Англии под угрозой?» – заявил Холт.