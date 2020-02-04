Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пропустит переигровку 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун».
Немецкий специалист намерен следить за событиями матча через ноутбук.
Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нилу Критчли.
Первый матч закончился со счетом 2:2. Клопп заявил, что в переигровке «будут играть дети».
- В декабре 2019 года Критчли выводил основной состав «Ливерпуля» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (0:5).
- Матч между «Ливерпулем» и «Шрусбери Таун» состоится сегодня в 22:45 мск.
Источник: Goal.com