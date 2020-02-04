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  • Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»

Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»

4 февраля 2020, 09:07
3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пропустит переигровку 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун».

Немецкий специалист намерен следить за событиями матча через ноутбук.

Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нилу Критчли.

Первый матч закончился со счетом 2:2. Клопп заявил, что в переигровке «будут играть дети».

  • В декабре 2019 года Критчли выводил основной состав «Ливерпуля» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (0:5).
  • Матч между «Ливерпулем» и «Шрусбери Таун» состоится сегодня в 22:45 мск.

Источник: Goal.com
Шрусбери Таун Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (3)
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FanatSerj
1580802616
Уважуха, как нормальный белый болельщик АПЛ по сопке посмотрит )))
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bset
1580805566
Главная новость прям. Клопп обещал отправить молодежь на переигровку и в итоге отправил молодежь на переигровку. Мдауж.
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sergeygubarev
1580849612
в менеджер я так же играю
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