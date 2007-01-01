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    Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пропустит переигровку 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун».

    Немецкий специалист намерен следить за событиями матча через ноутбук.

    Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нил Критчли.

    Первый матч закончился со счетом 2:2. Клопп заявил, что в переигровке «будут играть дети».

    • В декабре 2019 года Критчли выводил основной состав «Ливерпуля» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (0:5).
    • Матч между «Ливерпулем» и «Шрусбери Таун» состоится сегодня в 22:45 мск.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6563

      FanatSerj 30 минут назад

      Уважуха, как нормальный белый болельщик АПЛ по сопке посмотрит )))

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