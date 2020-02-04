Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пропустит переигровку 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун».

Немецкий специалист намерен следить за событиями матча через ноутбук.

Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нилу Критчли.

Первый матч закончился со счетом 2:2. Клопп заявил, что в переигровке «будут играть дети».