«Шрусбери Таун» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

22 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграют «Шрусбери Таун» и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы приложить максимум усилий, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:45. Не пропустите!