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    Клопп: «Ничья – это минимум, которого заслуживал «Шрусбери»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун». Мерсисайдцы вели 2:0 к 65-й минуте, но затем пропустили два гола и в итоге сыграли вничью – 2:2.

    «Ливерпуль» не выглядел так, будто он ведет 2:0. Было похоже, что мы проигрываем. «Шрусбери» заслужил ничью. Это минимум, которого они заслуживали. Поздравляю их», – заявил Клопп.

    • «Шрусбери Таун» выступает в третьем дивизионе Англии.
    • Переигровка команд состоится на стадионе «Энфилд».

    Кубок Англии. «Ливерпуль» не смог обыграть «Шрусбери», ведя 2:0 к 65-й минуте

    Источник: BBC

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