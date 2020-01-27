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  • Клопп: «Ничья – это минимум, которого заслуживал «Шрусбери»

Клопп: «Ничья – это минимум, которого заслуживал «Шрусбери»

27 января 2020, 00:15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун». Мерсисайдцы вели 2:0 к 65-й минуте, но затем пропустили два гола и в итоге сыграли вничью – 2:2.

«Ливерпуль» не выглядел так, будто он ведет 2:0. Было похоже, что мы проигрываем. «Шрусбери» заслужил ничью. Это минимум, которого они заслуживали. Поздравляю их», – заявил Клопп.

  • «Шрусбери Таун» выступает в третьем дивизионе Англии.
  • Переигровка команд состоится на стадионе «Энфилд».

Кубок Англии. «Ливерпуль» не смог обыграть «Шрусбери», ведя 2:0 к 65-й минуте

Источник: BBC
Англия. Кубок Шрусбери Таун Ливерпуль Клопп Юрген
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