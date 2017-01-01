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Шотландия. Премьер-лига
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Селтик
Результаты
€ 101 млн
Селтик - результаты матчей
Глазго
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Селтик Парк
Сайт:
http://www.celticfc.net/
Тренер:
Мартин О'Нил
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Таблица
Шотландия. Премьер-лига. 2026/2027
Лига чемпионов. 2026/2027
Лига Европы. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига. 2025/2026
Лига чемпионов. 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига. 2024/2025
Лига чемпионов. 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига. 2023/2024
Лига чемпионов. 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Шотландия. Премьер-лига. 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
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Шотландия. Премьер-лига. 2018/2019
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Лига чемпионов. 2015/2016
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Лига чемпионов. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Шотландия. Премьер-Лига. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Шотландия. Премьер-Лига. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Шотландии. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2007/2008
09.09 | 22:00
Сент-Джонстон
0 : 1
Селтик
05.09 | 22:00
Сент-Миррен
1 : 2
Селтик
02.09 | 21:45
Селтик
3 : 0
Абердин
29.08 | 17:00
Селтик
2 : 1
Фалкирк
09.08 | 15:30
Килмарнок
1 : 5
Селтик
03.08 | 21:30
Селтик
1 : 0
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