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    Селтик - состав

    Город Глазго
    Дивизион Шотландия-Премьер-Лига
    Сайт http://www.celticfc.net/
    Стадион Селтик Парк
    Тренер Брендан Роджерс
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    15 Харт Джо Англия Вра 36 37 0 0 0 0 € 2 млн.
    29 Бэйн Скотт Шотландия Вра 31 1 0 0 0 0 -
    3 Тэйлор Грег Шотландия Защ 25 31 3 4 3 0 -
    20 Картер-Викерс Кэмерон США Защ 25 29 0 0 5 0 € 7 млн.
    4 Старфельт Карл Швеция Защ 28 28 3 1 3 0 € 2 млн.
    56 Ролстон Энтони Шотландия Защ 24 16 0 1 2 0 -
    25 Бернабеи Алехандро Аргентина Защ 22 15 1 2 2 0 -
    2 Джонстон Алистер Канада Защ 24 14 1 1 1 0 € 6 млн.
    18 Кобаяси Юки Япония Защ 22 5 0 0 0 0 -
    57 Уэлш Стивен Шотландия Защ 23 4 1 0 2 0 -
    33 О'Райли Мэтт Англия Пол 22 38 3 11 3 0 -
    41 Хатате Рео Япония Пол 25 32 6 9 0 0 -
    42 МакГрегор Каллум Шотландия Пол 30 31 4 0 3 1 -
    13 Муй Аарон Австралия Пол 32 29 4 7 2 0 € 9.5 млн.
    14 Тернбулл Дэвид Шотландия Пол 23 28 4 6 2 1 -
    16 МакКарти Джеймс Ирландия Шотландия Пол 32 2 0 0 0 0 € 3.5 млн.
    69 Вата Рокко Ирландия Албания Пол 18 2 0 0 0 0 -
    8 Фурухаси Киого Япония Нап 28 36 28 1 3 0 -
    7 Маэда Дайзен Япония Нап 25 35 8 4 2 1 -
    11 Абада Лиел Израиль Нап 21 34 10 4 2 0 -
    17 Жота Португалия Нап 24 33 11 11 1 0 € 5.5 млн.
    9 Хакшабанович Сеад Черногория Нап 24 26 5 1 1 0 € 5.5 млн.
    49 Форрест Джеймс Шотландия Нап 31 16 4 3 0 0 -
    19 О Хен-Гю Южная Корея Нап 22 16 6 0 2 0 -
    65 Азар Конор Северная Ирландия Вра 25 - - - - - -
    31 Зигрист Бенжамин Швейцария Вра 31 - - - - - € 0.8 млн.
    5 Скейлз Лайам Ирландия Защ 24 - - - - - € 0.1 млн.
    54 Монтгомери Адам Шотландия Защ 20 - - - - - € 0.15 млн.
    12 Соро Исмаила Кот-д'Ивуар Пол 25 - - - - - -
    30 Шоу Лайам Англия Пол 22 - - - - - € 0.35 млн.
    Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 7
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