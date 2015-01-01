Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|15
|Харт Джо
|Вра
|36
|37
|0
|0
|0
|0
|€ 2 млн.
|29
|Бэйн Скотт
|Вра
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|3
|Тэйлор Грег
|Защ
|25
|31
|3
|4
|3
|0
|-
|20
|Картер-Викерс Кэмерон
|Защ
|25
|29
|0
|0
|5
|0
|€ 7 млн.
|4
|Старфельт Карл
|Защ
|28
|28
|3
|1
|3
|0
|€ 2 млн.
|56
|Ролстон Энтони
|Защ
|24
|16
|0
|1
|2
|0
|-
|25
|Бернабеи Алехандро
|Защ
|22
|15
|1
|2
|2
|0
|-
|2
|Джонстон Алистер
|Защ
|24
|14
|1
|1
|1
|0
|€ 6 млн.
|18
|Кобаяси Юки
|Защ
|22
|5
|0
|0
|0
|0
|-
|57
|Уэлш Стивен
|Защ
|23
|4
|1
|0
|2
|0
|-
|33
|О'Райли Мэтт
|Пол
|22
|38
|3
|11
|3
|0
|-
|41
|Хатате Рео
|Пол
|25
|32
|6
|9
|0
|0
|-
|42
|МакГрегор Каллум
|Пол
|30
|31
|4
|0
|3
|1
|-
|13
|Муй Аарон
|Пол
|32
|29
|4
|7
|2
|0
|€ 9.5 млн.
|14
|Тернбулл Дэвид
|Пол
|23
|28
|4
|6
|2
|1
|-
|16
|МакКарти Джеймс
|Пол
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 3.5 млн.
|69
|Вата Рокко
|Пол
|18
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|8
|Фурухаси Киого
|Нап
|28
|36
|28
|1
|3
|0
|-
|7
|Маэда Дайзен
|Нап
|25
|35
|8
|4
|2
|1
|-
|11
|Абада Лиел
|Нап
|21
|34
|10
|4
|2
|0
|-
|17
|Жота
|Нап
|24
|33
|11
|11
|1
|0
|€ 5.5 млн.
|9
|Хакшабанович Сеад
|Нап
|24
|26
|5
|1
|1
|0
|€ 5.5 млн.
|49
|Форрест Джеймс
|Нап
|31
|16
|4
|3
|0
|0
|-
|19
|О Хен-Гю
|Нап
|22
|16
|6
|0
|2
|0
|-
|65
|Азар Конор
|Вра
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|Зигрист Бенжамин
|Вра
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.8 млн.
|5
|Скейлз Лайам
|Защ
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|54
|Монтгомери Адам
|Защ
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|12
|Соро Исмаила
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|Шоу Лайам
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.35 млн.
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 7