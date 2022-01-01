Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Шотландия. Премьер-лига
Команды
Селтик
Состав
€ 101 млн
Селтик - состав команды
Глазго
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Селтик Парк
Сайт:
http://www.celticfc.net/
Тренер:
Мартин О'Нил
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
26
Джонстон Сэм
Вра
33
€ 2 млн
1
Синисало Вильями
Вра
24
€ 1 млн
31
Ross Doohan
Вра
-
20
Картер-Викерс Кэмерон
Защ
28
€ 9 млн
22
Араухо Хулиан
Защ
25
€ 8 млн
2
Джонстон Алистер
Защ
27
€ 8 млн
63
Тирни Киран
Защ
29
€ 8 млн
6
Трасти Остон
Защ
28
€ 6 млн
5
Скейлз Лайам
Защ
28
€ 5 млн
3
Лотомба Жордан
Защ
27
€ 3.5 млн
56
Ролстон Энтони
Защ
27
€ 1.5 млн
18
Серенсен Оливер
Пол
24
€ 6.5 млн
42
МакГрегор Каллум
Пол
33
€ 2 млн
21
Окслэд-Чемберлен Алекс
Пол
33
€ 1 млн
35
Joel Van Den Berg
Пол
-
8
Нигрен Бенжамин
Нап
25
€ 14 млн
9
Хег Каспер
Нап
25
€ 12 млн
13
Ян Хен-Джун
Нап
24
€ 5 млн
23
Хассан Хессем
Нап
24
€ 3.5 млн
17
Ихеначо Келечи
Нап
29
€ 3 млн
14
МакКован Люк
Нап
28
€ 1.5 млн
11
Дуран Камило
Нап
24
€ 0.75 млн
49
Форрест Джеймс
Нап
35
€ 0.3 млн
29
Меука Шумаира
Нап
18
-
22
Mika Baur
Нап
-
17
Тунекти Себастьян
Нап
24
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 4, нападающих: 11
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+