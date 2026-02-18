19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Европы шотландский «Селтик» примет немецкий «Штутгарт». Обе команды подходят к встрече в хорошей форме и демонстрируют результативную игру в последних матчах.

«Селтик»

Шотландский клуб уверенно обыграл «Утрехт» (4:2) в последнем туре Лиги Европы и одержал 5 побед подряд во всех турнирах. В последних 5 играх «Селтик» забил 13 голов, однако пропускает уже в 6 матчах подряд в рамках еврокубка. Команда отличается в 11 матчах подряд.

«Штутгарт»

Немецкий коллектив обыграл «Янг Бойз» (3:2) в последнем туре турнира и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Штутгарт» забил 11 голов и пропустил 5, регулярно создавая опасные моменты у ворот соперников. Команда отличается в 6 матчах подряд.

Факты о командах:

«Селтик»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 11 последних матчах

В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах Лиги Европы

«Штутгарт»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 6 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах Лиги Европы

Прогноз на матч «Селтик» – «Штутгарт»

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и стабильно реализуют свои моменты. При этом ни одна из сторон не может похвастаться надежной игрой в обороне, регулярно пропуская в последних матчах турнира. С учетом текущих показателей результативности можно ожидать открытый матч с голами.

Рекомендованные ставки: