19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Европы шотландский «Селтик» примет немецкий «Штутгарт». Обе команды подходят к встрече в хорошей форме и демонстрируют результативную игру в последних матчах.
«Селтик»
Шотландский клуб уверенно обыграл «Утрехт» (4:2) в последнем туре Лиги Европы и одержал 5 побед подряд во всех турнирах. В последних 5 играх «Селтик» забил 13 голов, однако пропускает уже в 6 матчах подряд в рамках еврокубка. Команда отличается в 11 матчах подряд.
«Штутгарт»
Немецкий коллектив обыграл «Янг Бойз» (3:2) в последнем туре турнира и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Штутгарт» забил 11 голов и пропустил 5, регулярно создавая опасные моменты у ворот соперников. Команда отличается в 6 матчах подряд.
Факты о командах:
«Селтик»
- Побеждает в 5 последних матчах
- Забивает в 11 последних матчах
- В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 6 последних матчах Лиги Европы
«Штутгарт»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в 6 последних матчах
- В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 последних матчах Лиги Европы
Прогноз на матч «Селтик» – «Штутгарт»
Обе команды находятся в хорошей атакующей форме и стабильно реализуют свои моменты. При этом ни одна из сторон не может похвастаться надежной игрой в обороне, регулярно пропуская в последних матчах турнира. С учетом текущих показателей результативности можно ожидать открытый матч с голами.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов