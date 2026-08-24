Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между австрийским ЛАСК и шотландским «Селтиком» пройдет 25 августа 2026 года в Линце на стадионе «Вальдштадион». После разгромного поражения в первом матче со счeтом 0:3 шансы хозяев на выход в групповой этап выглядят призрачными, но они постараются использовать домашнюю поддержку и свою мощную атаку, чтобы совершить чудо. Гости, напротив, находятся в отличной форме: они выиграли четыре последних матча и забивают в семнадцати встречах подряд. Сможет ли ЛАСК сотворить сенсацию и отыграть три мяча, или «Селтик» подтвердит свой класс и уверенно завершит двухматчевое противостояние?

Кто победит в матче

ЛАСК постарается использовать преимущество своего поля и атакующую мощь, чтобы попытаться отыграть три мяча. В пяти последних матчах австрийцы забивают в среднем 3,20 гола за игру – феноменальная результативность, которая даeт надежду на успех. При этом команда забивает в шести из восьми последних встреч, а в чемпионате Австрии они уверенно обыграли «Рид» (4:1) и «Аустрию» (2:0). Однако оборона ЛАСКа небезупречна: в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр, а в первом матче они пропустили три гола от «Селтика». Хозяевам необходимо забивать как минимум три мяча и не пропускать, чтобы перевести игру в овертайм – задача крайне сложная, но при поддержке трибун они способны на многое.

«Селтик» подходит к ответной игре с огромным преимуществом и феноменальной формой. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 3,00 гола за последние пять игр, при этом забивает в семнадцати последних матчах подряд. В первом матче шотландцы уверенно переиграли ЛАСК со счeтом 3:0, практически гарантировав себе выход в групповой этап. Оборона «Селтика» также действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. В чемпионате Шотландии они разгромили «Данди Юнайтед» (4:0) и «Килмарнок» (5:1), подтвердив свою готовность к еврокубкам. Гости умеют играть на результат и контролировать ход матча, что делает их фаворитами даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на атакующую мощь ЛАСКа, «Селтик» имеет подавляющее преимущество после первого матча и обладает более надeжной обороной. Хозяевам предстоит совершить чудо, чтобы отыграть три мяча, что выглядит маловероятным против столь организованного соперника. Наиболее вероятный исход – победа гостей или ничья, но с учeтом преимущества «Селтика» он как минимум не проиграет.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах «Селтик» одержал две победы, в том числе разгромил ЛАСК в первом матче плей-офф со счeтом 3:0. В товарищеской встрече 2014 года шотландцы также выиграли со счeтом 5:2. Текущая форма «Селтика» – четыре победы подряд и стабильные голы, тогда как ЛАСК забивает много, но пропускает в важных матчах. Это создаeт явное преимущество для гостей, которые уверенно контролируют ситуацию в двухматчевом противостоянии.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 5 Забитых мячей 4 2.5 В среднем за матч 2 5:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч Лига чемпионов, 4 раунд ЛАСК 5 : 1 Селтик Лига чемпионов, 4 раунд ЛАСК 5 : 1 Селтик Лига чемпионов, 4 раунд Селтик 3 : 0 ЛАСК

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Селтик» не проиграет. Феноменальная форма гостей, их преимущество после первого матча (3:0) и надeжная оборона делают их фаворитами, несмотря на атакующий потенциал ЛАСКа. Хозяевам предстоит отыгрывать три мяча, что против столь организованного соперника выглядит крайне сложной задачей. Рекомендуемая ставка – «Селтик» не проиграет (Х2) с коэффициентом 1,80. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между ЛАСК и «Селтиком» состоится 25 августа 2026 года в Линце на стадионе «Вальдштадион» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.