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«ЛАСК» – «Селтик»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

24 августа 2026 10:30
ЛАСК - Селтик
25 авг. 2026, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
«Селтик» не проиграет (Х2)
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Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между австрийским ЛАСК и шотландским «Селтиком» пройдет 25 августа 2026 года в Линце на стадионе «Вальдштадион». После разгромного поражения в первом матче со счeтом 0:3 шансы хозяев на выход в групповой этап выглядят призрачными, но они постараются использовать домашнюю поддержку и свою мощную атаку, чтобы совершить чудо. Гости, напротив, находятся в отличной форме: они выиграли четыре последних матча и забивают в семнадцати встречах подряд. Сможет ли ЛАСК сотворить сенсацию и отыграть три мяча, или «Селтик» подтвердит свой класс и уверенно завершит двухматчевое противостояние?

Кто победит в матче

ЛАСК постарается использовать преимущество своего поля и атакующую мощь, чтобы попытаться отыграть три мяча. В пяти последних матчах австрийцы забивают в среднем 3,20 гола за игру – феноменальная результативность, которая даeт надежду на успех. При этом команда забивает в шести из восьми последних встреч, а в чемпионате Австрии они уверенно обыграли «Рид» (4:1) и «Аустрию» (2:0). Однако оборона ЛАСКа небезупречна: в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр, а в первом матче они пропустили три гола от «Селтика». Хозяевам необходимо забивать как минимум три мяча и не пропускать, чтобы перевести игру в овертайм – задача крайне сложная, но при поддержке трибун они способны на многое.

«Селтик» подходит к ответной игре с огромным преимуществом и феноменальной формой. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 3,00 гола за последние пять игр, при этом забивает в семнадцати последних матчах подряд. В первом матче шотландцы уверенно переиграли ЛАСК со счeтом 3:0, практически гарантировав себе выход в групповой этап. Оборона «Селтика» также действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. В чемпионате Шотландии они разгромили «Данди Юнайтед» (4:0) и «Килмарнок» (5:1), подтвердив свою готовность к еврокубкам. Гости умеют играть на результат и контролировать ход матча, что делает их фаворитами даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на атакующую мощь ЛАСКа, «Селтик» имеет подавляющее преимущество после первого матча и обладает более надeжной обороной. Хозяевам предстоит совершить чудо, чтобы отыграть три мяча, что выглядит маловероятным против столь организованного соперника. Наиболее вероятный исход – победа гостей или ничья, но с учeтом преимущества «Селтика» он как минимум не проиграет.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах «Селтик» одержал две победы, в том числе разгромил ЛАСК в первом матче плей-офф со счeтом 3:0. В товарищеской встрече 2014 года шотландцы также выиграли со счeтом 5:2. Текущая форма «Селтика» – четыре победы подряд и стабильные голы, тогда как ЛАСК забивает много, но пропускает в важных матчах. Это создаeт явное преимущество для гостей, которые уверенно контролируют ситуацию в двухматчевом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
5
Забитых мячей
4
2.5
В среднем за матч
2
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
ЛАСК
5 : 1
25.08.2026
Селтик
Лига чемпионов, 4 раунд
ЛАСК
5 : 1
25.08.2026
Селтик
Лига чемпионов, 4 раунд
Селтик
3 : 0
19.08.2026
ЛАСК

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЛАСК
1
Лукас Юнгвирт
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
10
Каспер Йоргенсен
ПЗ
6
Мелайро Богард
ОП
10
Роберт Любичич
ЦП
30
Саша Хорват
(К) АП
8
Мозес Усор
ПВ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
11
Камило Дуран
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
ЛАСК
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
21
Manoël Verhaeghe
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
27
Кристоф Ланг
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
Селтик
31
Ross Doohan
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
5
Рео Хатате
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
19
Callum Osmand
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
23
Хессем Хассан
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Юнгвирт
16
Андраде
4
Мбуямба
43
Торнич
2
Белло
6
Богард
10
Йоргенсен
10
Любичич
30
Хорват
8
Усор
7
Адениран
4-1-3-2
1
Синисало
51
6
Трасти
20
Картер-Викерс
63
Тирни
42
МакГрегор
13
Ян
8
Нигрен
11
Дуран
22
9
Хег
10
Любичич
18
Шепф
18
Шепф
10
Любичич
30
Хорват
3
3
30
Хорват
Флеккер
23
Дибанго
23
Дибанго
Флеккер
43
Торнич
9
Данек
9
Данек
43
Торнич
8
Усор
27
Ланг
27
Ланг
8
Усор
10
Йоргенсен
29
Флеккер
29
Флеккер
10
Йоргенсен
13
Ян
17
Тунекти
17
Тунекти
13
Ян
8
Нигрен
5
Хатате
5
Хатате
8
Нигрен
63
Тирни
5
Скейлз
5
Скейлз
63
Тирни
22
14
МакКован
14
МакКован
22
51
47
Маррей
47
Маррей
51
20
Картер-Викерс
56
Ролстон
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
Остались в запасе
ЛАСК
Селтик
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
21
Manoël Verhaeghe
ЦЗ
5
Art Smakaj
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
31
Ross Doohan
ВР
23
Хессем Хассан
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Callum Osmand
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
21
Manoël Verhaeghe
ЦЗ
5
Art Smakaj
ЦП
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
23
Хессем Хассан
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Callum Osmand
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Мартин О'Нил
ЛАСК
Точно не сыграют
R. Harakate
ЦФ
Селтик
Точно не сыграют
Алистер Джонстон
ПЗ
Жота
ЛВ
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Селтик» не проиграет. Феноменальная форма гостей, их преимущество после первого матча (3:0) и надeжная оборона делают их фаворитами, несмотря на атакующий потенциал ЛАСКа. Хозяевам предстоит отыгрывать три мяча, что против столь организованного соперника выглядит крайне сложной задачей. Рекомендуемая ставка – «Селтик» не проиграет (Х2) с коэффициентом 1,80. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между ЛАСК и «Селтиком» состоится 25 августа 2026 года в Линце на стадионе «Вальдштадион» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

ЛАСК – «Селтик»: смотреть онлайн.

1.80
«Селтик» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Селтик ЛАСК
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