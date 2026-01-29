29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
3 : 1
Перерыв
Составы команд
Селтик
4-2-2-2
1
Шмейхель
63
Тирни
6
Трасти
5
Скейлз
51
42
МакГрегор
27
Энгелс
8
Нигрен
13
Ян
23
Тунекти
38
Маэда
4-2-1-3
1
Баркас
23
Вестерлунд
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
55
Джон Маркин
27
Энгванда
21
Захиэль
20
де Вит
22
Родригес
15
Блэйк
10
Катлин
Остались в запасе
Селтик
Утрехт
12
Вильями Синисало
ВР
31
Ross Doohan
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
59
Finlay Hale
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
28
Паулу Бернарду
ЦП
50
Sean Mcardle
ЦП
10
Мишель Баликвиша
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
33
Kevin Gadellaa
ВР
25
Michael Brouwer
ВР
16
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
43
Rafik El Arguioui
ЦП
6
Дави ван ден Берг
ЦП
8
Джан Боздоган
ЦП
91
Себастьян Аллер
ЦФ
40
Matisse Didden
ЦФ
49
Bjorn Menzo
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Селтик
Точно не сыграют
Статистика матча Селтик - Утрехт
2
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
5
Количество передач
211
259
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-1.37
-1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Утрехта», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Утрехт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»