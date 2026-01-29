Введите ваш ник на сайте
  «Селтик» – «Утрехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Селтик» – «Утрехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:08
Селтик
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
3 : 1
Перерыв
Утрехт
6' Б. Нигрен 10' Н. Виргевер (АГ) 19' А. Энгелс (П)
44' Д. де Вит
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
27
Арне Энгелс
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
23
Себастьян Тунекти
ЛФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
55
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К) ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
27
Алонзо Энгванда
ОП
21
Дживай Захиэль
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
10
Йоан Катлин
ЛВ
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Селтик
12
Вильями Синисало
ВР
31
Ross Doohan
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
59
Finlay Hale
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
28
Паулу Бернарду
ЦП
50
Sean Mcardle
ЦП
10
Мишель Баликвиша
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Утрехт
33
Kevin Gadellaa
ВР
25
Michael Brouwer
ВР
16
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
43
Rafik El Arguioui
ЦП
6
Дави ван ден Берг
ЦП
8
Джан Боздоган
ЦП
91
Себастьян Аллер
ЦФ
40
Matisse Didden
ЦФ
49
Bjorn Menzo
ЦФ
4-2-2-2
1
Шмейхель
63
Тирни
6
Трасти
5
Скейлз
51
42
МакГрегор
27
Энгелс
8
Нигрен
13
Ян
23
Тунекти
38
Маэда
4-2-1-3
1
Баркас
23
Вестерлунд
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
55
Джон Маркин
27
Энгванда
21
Захиэль
20
де Вит
22
Родригес
15
Блэйк
10
Катлин
Селтик
Точно не сыграют
Хулиан Араухо
ПЗ
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
Рео Хатате
ЦП
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Hayato Inamura
ЦЗ
Алистер Джонстон
ПЗ
Жота
ЛВ
Callum Osmand
ЦП
Марсело Сараччи
ЛЗ
Стивен Уэлш
ЦЗ
Утрехт
Точно не сыграют
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
Mees Eppink
ВР
Emirhan Demircan
ЦФ
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
Ивар Йеннер
ЦП
Виктор Йенсен
ЦП
Давид Мин
ЦФ
Ángel Alarcón
ЦП
Йеспер Карлссон
ЦФ
Статистика матча Селтик - Утрехт
2
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
5
Количество передач
211
259
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-1.37
-1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Утрехта», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Утрехт»

«Селтик» – «Утрехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Утрехт Селтик
