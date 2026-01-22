22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
3-3-3-1
1
Скорупски
33
Миранда
14
Хеггем
16
Казале
19
Фергюсон
6
Моро
4
Побега
25
Домингес
11
Роу
20
Цортеа
27
Даллинга
4-3-1-2
1
Шмейхель
51
6
Трасти
5
Скейлз
63
Тирни
5
Хатате
7
Энгелс
42
МакГрегор
13
Ян
38
Маэда
17
Тунекти
16
Казале
22
Ликояннис
22
Ликояннис
16
Казале
19
Фергюсон
28
Камбьяги
28
Камбьяги
19
Фергюсон
4
Побега
21
Одгор
21
Одгор
4
Побега
25
Домингес
7
Орсолини
7
Орсолини
25
Домингес
51
56
Ролстон
56
Ролстон
51
7
Энгелс
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Энгелс
17
Тунекти
8
Нигрен
8
Нигрен
17
Тунекти
13
Ян
38
Кенни
38
Кенни
13
Ян
Остались в запасе
Болонья
Селтик
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
71
Luca Lai
ЦП
73
Francesco Castaldo
ЦФ
74
Simone Negri
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Вильями Синисало
ВР
31
Ross Doohan
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
33
Sean Mcardle
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
71
Luca Lai
ЦП
73
Francesco Castaldo
ЦФ
74
Simone Negri
ЦФ
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
31
Ross Doohan
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
33
Sean Mcardle
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Мартин О'Нил
Болонья
Точно не сыграют
Статистика матча Болонья - Селтик
1
1
2
Всего ударов по воротам
36
8
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
16
2
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
526
241
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
15
3
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
24
8
Удары из-за пределов штрафной
12
0
xG (ожидаемые голы)
2.64
2.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Селтика», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Селтик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»