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  • «Болонья» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Болонья» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 19:35
Болонья
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
2 : 2
Завершен
Селтик
58' Т. Даллинга 72' Д. Роу
6' Р. Хатате 40' О. Трасти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
5
Рео Хатате
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
71
Luca Lai
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
74
Simone Negri
ЦФ
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
31
Ross Doohan
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
33
Sean Mcardle
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
3-3-3-1
1
Скорупски
33
Миранда
14
Хеггем
16
Казале
19
Фергюсон
6
Моро
4
Побега
25
Домингес
11
Роу
20
Цортеа
27
Даллинга
4-3-1-2
1
Шмейхель
51
6
Трасти
5
Скейлз
63
Тирни
5
Хатате
7
Энгелс
42
МакГрегор
13
Ян
38
Маэда
17
Тунекти
16
Казале
22
Ликояннис
22
Ликояннис
16
Казале
19
Фергюсон
28
Камбьяги
28
Камбьяги
19
Фергюсон
4
Побега
21
Одгор
21
Одгор
4
Побега
25
Домингес
7
Орсолини
7
Орсолини
25
Домингес
51
56
Ролстон
56
Ролстон
51
7
Энгелс
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Энгелс
17
Тунекти
8
Нигрен
8
Нигрен
17
Тунекти
13
Ян
38
Кенни
38
Кенни
13
Ян
Остались в запасе
Болонья
Селтик
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
71
Luca Lai
ЦП
73
Francesco Castaldo
ЦФ
74
Simone Negri
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Вильями Синисало
ВР
31
Ross Doohan
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
33
Sean Mcardle
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
70
Davide Baroncioni
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
71
Luca Lai
ЦП
73
Francesco Castaldo
ЦФ
74
Simone Negri
ЦФ
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
31
Ross Doohan
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
33
Sean Mcardle
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Мартин О'Нил
Болонья
Точно не сыграют
Федерико Бернардески
ПВ
Кевин Бонифази
ЦЗ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Джон Лукуми
ЦЗ
Чиро Иммобиле
ЦФ
Сантьяго Кастро
ЦФ
Селтик
Точно не сыграют
Хулиан Араухо
ПЗ
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
Один-Тиаго Хольм
ЦП
Келечи Ихеначо
ЦФ
Hayato Inamura
ЦЗ
Алистер Джонстон
ПЗ
Жота
ЛВ
Callum Osmand
ЦП
Марсело Сараччи
ЛЗ
Стивен Уэлш
ЦЗ
Shin Yamada
ЦФ
Статистика матча Болонья - Селтик
1
1
2
Всего ударов по воротам
36
8
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
16
2
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
526
241
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
15
3
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
24
8
Удары из-за пределов штрафной
12
0
xG (ожидаемые голы)
2.64
2.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Селтика», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Селтик»

«Болонья» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Селтик Болонья
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