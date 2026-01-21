22 января в рамках 7 тура Лиги Европы итальянская «Болонья» на своем поле примет шотландский «Селтик». Для хозяев этот матч имеет стратегическое значение в борьбе за место в плей-офф, тогда как гости находятся под давлением результата и практически не имеют права на ошибку. Противостояние обещает быть динамичным, с акцентом на атакующий футбол.

«Болонья»

«Болонья» после шести туров Лиги Европы набрала 11 очков и располагается на 13 месте. Команда не проигрывает в пяти последних матчах турнира, однако в целом ее форма выглядит нестабильной. Итальянцы регулярно забивают, отличившись в трех последних играх, но при этом оборона остается проблемной: «Болонья» пропускает в 14 матчах подряд, а в последних пяти встречах получила 10 мячей. Лидером атаки остается Риккардо Орсолини, на счету которого 10 голов за сезон.

«Селтик»

«Селтик» занимает 24 место, имея в активе 7 очков. Команда пропускает в шести матчах Лиги Европы подряд, что серьезно осложняет борьбу за выход из группы. Несмотря на это, в последних встречах шотландцы демонстрируют уверенную игру в атаке и забивают в четырех матчах кряду. В последних пяти играх «Селтик» отличился восемь раз, а Беньямин Нюгрен остается ключевой фигурой в нападении. При этом форма на выезде остается уязвимым местом команды.

Факты о командах:

«Болонья»

Не проигрывает в 5 последних матчах Лиги Европы

Пропускает в 14 матчах подряд

В среднем: 1,20 забито и 2,00 пропущено за последние 5 игр

Забивает в 3 последних матчах

«Селтик»

Пропускает в 6 матчах Лиги Европы подряд

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 1,60 забито и 1,00 пропущено за последние 5 игр

Побеждает в 3 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Болонья» – «Селтик»

Обе команды регулярно допускают ошибки в обороне, но при этом стабильно создают моменты у чужих ворот. «Болонья» будет активно играть дома, а «Селтик» вынужден идти вперед ради результата. В таких условиях логично ожидать открытый матч с голами, где итальянцы выглядят чуть предпочтительнее за счет фактора поля.

Рекомендованные ставки: