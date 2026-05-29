30 мая в 15:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборная Шотландии и сборная Кюрасао. Обе команды подходят к игре в схожих кондициях: у обеих средняя результативность 1.60 гола забито и 1.60 пропущено за последние 5 матчей. Шотландия не выигрывает дома в 5 последних товарищеских матчах, Кюрасао проигрывает в 3 последних товарищеских встречах. Учитывая статус фаворита хозяев и проблемы с обороной у обеих сторон, ждeм обмена голами.

Шотландия

Шотландцы подходят к матчу после серии неудач. Команда не выигрывает в 5 последних домашних товарищеских матчах и пропускает в 6 последних играх подряд. В прошлом матче поражение от Кот-д'Ивуара (0:1). Атака приносит 1.60 гола в среднем за последние 5 игр, оборона пропускает столько же. Команда старается играть открыто, но страдает сзади.

Кюрасао

Карибская сборная также переживает не лучшие времена. Кюрасао проигрывает в 3 последних товарищеских матчах и пропускает в 5 последних. В прошлом матче разгром от Австралии (1:5). Атака выглядит прилично: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр. Оборона ненадeжна: 1.60 пропущенных. Команда умеет забивать, но регулярно пропускает.

Факты о командах

Шотландия

Средние показатели за 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено

Не выигрывает в 5 последних домашних товарищеских матчах

Пропускает в 6 последних матчах

За 5 игр забила 8 голов, пропустила 8

Кюрасао

Средние показатели за 5 матчей: 1.80 забито, 1.60 пропущено

Проигрывает в 3 последних товарищеских матчах

Пропускает в 5 последних товарищеских матчах

За 5 игр забила 9 голов, пропустила 8

Прогноз на матч Шотландия – Кюрасао

Встреча двух команд, которые умеют забивать, но редко сохраняют ворота сухими. Шотландия дома обязана побеждать соперника из карибского региона, но еe оборона далека от идеала. Кюрасао на выезде способен огрызаться – команда забивает почти 2 гола за матч. История личных встреч отсутствует, но статистика последних игр подсказывает, что голы будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки