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  • «Фиорентина» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Фиорентина» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 19:35
Фиорентина
12.12.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
7 : 0
Завершен
ЛАСК
10' Р. Соттиль 22' Н. Иконе 39' А. Ричардсон 58' Р. Соттиль 69' Р. Мандрагора 82' Ф. Стойкович (АГ) 85' А. Гюдмюндссон (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
(К) ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
ЛАСК
1
Лукас Юнгвирт
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
18
Бранко Йовичич
ОП
6
Мелайро Богард
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
32
Роберт Жуль
(К) ЦФ
11
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
21
Томмазо Рубино
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
26
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
77
Рене Реннер
ЦП
38
Armin Haider
ЦП
30
Саша Хорват
АП
11
Adil Taoui
ЦФ
20
Марин Любичич
ЦФ
4-1-1-2-2
50
Мартинелли
65
Паризи
6
Раньери
28
Мартинес
33
Кайоде
8
Мандрагора
23
Ричардсон
23
Соттиль
93
Иконе
31
Куаме
20
Кен
4-2-1-1-2
1
Юнгвирт
40
Таловеров
6
Смольчич
30
Стойкович
2
Белло
18
Йовичич
6
Богард
23
Бериша
29
Флеккер
11
Энтруп
32
Жуль
93
Иконе
28
Колпани
28
Колпани
93
Иконе
20
Кен
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
20
Кен
23
Соттиль
18
Белтран
18
Белтран
23
Соттиль
6
Богард
30
Хорват
30
Хорват
6
Богард
11
Энтруп
20
Любичич
20
Любичич
11
Энтруп
Остались в запасе
Фиорентина
ЛАСК
1
Пьетро Террачиано
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
21
Томмазо Рубино
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
26
Тобиас Лаваль
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
26
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
77
Рене Реннер
ЦП
38
Armin Haider
ЦП
11
Adil Taoui
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
21
Томмазо Рубино
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
26
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
77
Рене Реннер
ЦП
38
Armin Haider
ЦП
11
Adil Taoui
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Фиорентина - ЛАСК
1
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
13
Офсайды
3
0
Количество передач
580
504
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
4.32
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «ЛАСКа», 5 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «ЛАСК»

«Фиорентина» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций ЛАСК Фиорентина
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