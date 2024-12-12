12.12.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 5 тур
Лига конференций, 5 тур
7 : 0
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-1-1-2-2
50
Мартинелли
65
Паризи
6
Раньери
28
Мартинес
33
Кайоде
8
Мандрагора
23
Ричардсон
23
Соттиль
93
Иконе
31
Куаме
20
Кен
4-2-1-1-2
1
Юнгвирт
40
Таловеров
6
Смольчич
30
Стойкович
2
Белло
18
Йовичич
6
Богард
23
Бериша
29
Флеккер
11
Энтруп
32
Жуль
93
Иконе
28
Колпани
28
Колпани
93
Иконе
20
Кен
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
20
Кен
23
Соттиль
18
Белтран
18
Белтран
23
Соттиль
6
Богард
30
Хорват
30
Хорват
6
Богард
11
Энтруп
20
Любичич
20
Любичич
11
Энтруп
Остались в запасе
Фиорентина
ЛАСК
1
Пьетро Террачиано
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
21
Томмазо Рубино
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
26
Тобиас Лаваль
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
26
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
77
Рене Реннер
ЦП
38
Armin Haider
ЦП
11
Adil Taoui
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
21
Томмазо Рубино
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
50
Fabian Schillinger
ВР
26
Томас Гальвес
ЛЗ
46
Armin Midžić
ЦЗ
77
Рене Реннер
ЦП
38
Armin Haider
ЦП
11
Adil Taoui
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Фиорентина - ЛАСК
1
1
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
13
Офсайды
3
0
Количество передач
580
504
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
4.32
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «ЛАСКа», 5 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «ЛАСК»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»