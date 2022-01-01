Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Австрия. Бундеслига
Команды
ЛАСК
Состав
€ 47 млн
ЛАСК - состав команды
Линц
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Линцер Гугл
Сайт:
http://www.lask.at
Тренер:
Маркус Шопп
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Юнгвирт Лукас
Вра
22
€ 3 млн
33
Шютценауэр Тобиас
Вра
29
€ 0.25 млн
50
Fabian Schillinger
Вра
-
20
Йоргенсен Каспер
Защ
26
€ 4 млн
2
Белло Джордж
Защ
24
€ 3 млн
16
Андраде Андрес
Защ
27
€ 2.5 млн
43
Торнич
Защ
23
€ 2.5 млн
4
Мбуямба Хавьер
Защ
24
€ 1.5 млн
25
Дибанго Иван
Защ
24
€ 1.3 млн
4
Мбуямба Ксавье
Защ
-
6
Богарде Мелайро
Защ
-
43
Алемао Алемао
Защ
-
3
Miguel Freckleton
Защ
-
6
Богард Мелайро
Пол
24
€ 4 млн
23
Эльфадли Даниэль
Пол
29
€ 3 млн
10
Любичич Роберт
Пол
27
€ 3 млн
9
Данек Кристоф
Пол
23
€ 2 млн
30
Хорват Саша
Пол
30
€ 2 млн
27
Ланг Кристоф
Пол
24
€ 0.8 млн
18
Шепф Алессандро
Пол
32
€ 0.8 млн
5
Art Smakaj
Пол
-
45
Nael Kane
Пол
-
48
Cissé Modou Kéba
Пол
-
8
Усор Мозес
Нап
24
€ 6 млн
11
Калайджич Саша
Нап
29
€ 4 млн
7
Адениран Самуэль
Нап
27
€ 3 млн
29
Флеккер Флориан
Нап
30
€ 0.5 млн
7
Adeniran Samuel Oluwabukunmi
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 5
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
4
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
5
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+