Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
4
12
15
6
5
0
1
18
7
11
15
6
4
2
0
15
4
11
14
6
3
2
1
8
6
2
11
6
2
2
2
9
9
0
8
6
2
1
3
7
10
-3
7
6
2
1
3
4
14
-10
7
6
2
0
4
5
11
-6
6
6
1
2
3
6
11
-5
5
6
1
2
3
7
11
-4
5
6
1
2
3
6
9
-3
5
6
1
0
5
5
10
-5
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
12
1
11
9
3
3
0
0
10
1
9
9
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
3
6
-3
4
2
1
1
0
2
1
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
4
1
1
2
5
7
-2
4
3
1
0
2
5
5
0
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
2
1
3
6
-3
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
6
6
0
6
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
4
1
0
3
2
13
-11
3
3
0
1
2
4
8
-4
1
3
0
1
2
3
5
-2
1
2
0
1
1
1
2
-1
1
3
0
0
3
0
5
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире