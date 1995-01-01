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    ЛАСК - результаты

    Город Линц
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.lask.at
    Стадион Линцер Гугл
    Тренер Доминик Талхаммер
    Турниры:
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    19 тур
    		24 февраля, пятница 22:30 ЛАСК 1:0 Аустрия Л
    18 тур
    		18 февраля, суббота 19:00 Рид 1:1 ЛАСК
    17 тур
    		12 февраля, воскресенье 16:30 Альтах 0:1 ЛАСК
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 ЛАСК 1:1 Штурм
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 1:0 ЛАСК
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 16:30 ЛАСК 4:1 Вольфсберг
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:2 Аустрия
    12 тур
    		15 октября, суббота 18:00 Аустрия К 1:3 ЛАСК
    11 тур
    		8 октября, суббота 18:00 ЛАСК 0:3 Хартберг
    10 тур
    		1 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 ЛАСК
    9 тур
    		17 сентября, суббота 18:00 ЛАСК 1:4 Тироль
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:30 Аустрия Л 1:1 ЛАСК
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:1 Рид
    6 тур
    		27 августа, суббота 20:30 ЛАСК 4:1 Альтах
    5 тур
    		20 августа, суббота 20:30 Штурм 0:1 ЛАСК
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:1 Рапид
    3 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Вольфсберг 1:5 ЛАСК
    2 тур
    		31 июля, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 ЛАСК
    1 тур
    		23 июля, суббота 18:00 ЛАСК 3:1 Аустрия К
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