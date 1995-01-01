Турниры:
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
|19 тур
|24 февраля, пятница
|22:30
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|18 тур
|18 февраля, суббота
|19:00
|Рид
|1:1
|ЛАСК
|17 тур
|12 февраля, воскресенье
|16:30
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|1:1
|Штурм
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Рапид
|1:0
|ЛАСК
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|16:30
|ЛАСК
|4:1
|Вольфсберг
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:2
|Аустрия
|12 тур
|15 октября, суббота
|18:00
|Аустрия К
|1:3
|ЛАСК
|11 тур
|8 октября, суббота
|18:00
|ЛАСК
|0:3
|Хартберг
|10 тур
|1 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|ЛАСК
|9 тур
|17 сентября, суббота
|18:00
|ЛАСК
|1:4
|Тироль
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:30
|Аустрия Л
|1:1
|ЛАСК
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|1:1
|Рид
|6 тур
|27 августа, суббота
|20:30
|ЛАСК
|4:1
|Альтах
|5 тур
|20 августа, суббота
|20:30
|Штурм
|0:1
|ЛАСК
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:1
|Рапид
|3 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|1:5
|ЛАСК
|2 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:1
|ЛАСК
|1 тур
|23 июля, суббота
|18:00
|ЛАСК
|3:1
|Аустрия К